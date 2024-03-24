كانسيلو عن فترته مع بايرن ميونخ: كانت رائعة والدوري الألماني صعب

أكد جواو كانسيلو لاعب برشلونة المعار من مانشستر سيتي أن الدوري الألماني كان صعبا أكثر مما كان يعتقد قبل الانتقال إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني.

وكان كانسيلو قضى 6 أشهر مع بايرن ميونخ على سبيل الإعارة قادما من مانشستر سيتي قبل انتقاله بعد ذلك إلى صفوف برشلونة معارا أيضا.

أضاف جواو كانسيلو: بعض الأمور أملت عليّ أن أذهب إلى بايرن ميونخ العام الماضي، لست نادمًا على ذلك، على الرغم من فوز السيتي بدوري أبطال أوروبا، أشعر أنني اتخذت القرار الصحيح.

وواصل: ذهبت إلى نادٍ مثله ، أرادوني حقًا ، لقد أرادوني حتى قبل تجديد عقدي مع السيتي كان بايرن ناديًا أعطاني الكثير خلال الأشهر الستة التي قضيتها هناك لقد لعبت مع لاعبين رائعين وكان النادي مذهلاً.

وأضاف كانسيلو: الدوري الألماني كان أصعب مما كنت أعتقد، اعتقدت أن الدوري الألماني أسهل مما كان عليه وأن بايرن مسيطر بشكل كبير ، خاصة وأنهم فازوا بـ 10 ألقاب متتالية.

وواصل: لكن الأمور تعقدت في النهاية، لأن دورتموند كان يقدم أداءً جيدًا ، عندما وصلت، كنت بحال جيد جداً، لقد كان من دواعي سروري اللعب لهذا الفريق المليء بالمواهب وتجربة سعادة الفوز بلقب مع النادي.