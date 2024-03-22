ليفربول يقترب من ألونسو بعد تعديل بايرن ميونخ لخططه

بات نادي ليفربول الأنجليزي قريبا من التعاقد مع الأسباني تشافي الونسو كمدير فني للفريق الانجليزي اعتبارا من بداية الموسم المقبل بعد اعلان الألماني يورجن كلوب رغبته في الإبتعاد عن مقعد المدير الفني لفريق الميرسيسايد وذلك بعد تعديل خطط منافسه الاول في التعاقد مع ألونسو نادي بايرن ميونخ .

وقالت صحيفة ذي بيلد الألمانية ان إدارة بايرن ميونخ خلال مفاوضاتها مع تشافي الونسو في الفترة الماضية شعرت بأن الونسو أقرب كثيرا إلى الانتقال إلى ليفربول الذي لعب له من قبل خمس سنوات حصل خلالها على لقب دوري أبطال أوربا ولذلك فإن إدارة بايرن ميونخ قررت تغيير خططها بشأن المدير الفني للفريق البافاري .

واكدت صحيفة ذي بيلد ان بايرن ميونخ يضع حاليا المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي ليكون هو المدير الفني لبايرن ميونخ في الموسم القادم وهو ما سيعيد المدير الفني الإيطالي لقيادة المهاجم الأنجليزي الدولي هاري كين حيث سبق لكونتي ان درب كين عندما كان الاثنين في فريق توتنهام الأنجليزي.

وعلى الرغم من ان ابتعاد بايرن ميونخ يمثل تمهيد لطريق ليفربول للتعاقد مع تشافي الونسو الا ان نادي باير ليفركوزن الألماني الفريق الحالي لتشافي الونسو لم يفقد الأمل في الاحتفاظ بالمدير الفني الأسباني الذي يقوده حاليا لإدارة الدوري الألماني حيث أكد مصدر داخل إدارة نادي باير ليفركوزن انهم حتى الان لا يرون اي سبب يدعو تشافي الونسو لترك الفريق بل انهم يخططون حاليا للموسم المقبل بشكل رائع.