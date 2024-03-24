كيف تنظر الصين إلى حملة القمع الأمريكية على TikTok

كان دان وانج أحد أبرز المراقبين للصين المعاصرة لسنوات عديدة. بصفته محللًا تقنيًا في شركة جافيكال دراجونوميكس للأبحاث، رسم وانج صعود البلاد كاقتصاد سريع النمو يعتمد على التكنولوجيا الفائقة، ومؤخرًا، تباطؤها وتصاعد التوترات مع الولايات المتحدة.

يعمل وانج الآن باحثًا زائرًا في مركز بول تساي الصيني التابع لكلية الحقوق بجامعة ييل، ويؤلف كتابًا عن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين. وتحدث مع DealBook حول كيفية نظر الصين إلى حملة القمع الأمريكية الأخيرة على TikTok. تم تحرير المقابلة وتكثيفها.

كيف ترى الصين معركة TikTok الأخيرة؟

وقد أوضحت وسائل الإعلام الحكومية الصينية والمتحدثون باسم الحكومة أن هذا غير مرحب به على الإطلاق. تشعر الصين أن ByteDance شركة ناجحة للغاية وتتعرض للتنمر في أمريكا لأنها صينية. يشعر الشعب الصيني بالإهانة من إعلان الحكومة الأمريكية أن الصين تمثل تهديدًا للأمن القومي. وقد أصدرت بكين قوانين تنص على أن خوارزميات التوصية تخضع لضوابط التصدير الصينية، وبالتالي فإن الشعور هو أن الحكومة لن تسمح بمواصلة عملية البيع.

هل تستخدم الحكومة الصينية القضية كأداة دعائية؟

تحافظ وسائل الإعلام الحكومية على تفاصيلها لأنه لا تزال هناك عدة خطوات قبل أن تضطر ByteDance إلى بيع TikTok في الولايات المتحدة. وتشمل هذه الخطوات موافقة مجلس الشيوخ، وتوقيع البيت الأبيض، بالإضافة إلى التحديات القانونية التي من المؤكد أن ByteDance ستجلبها. وقبل أن يبدو هذا وشيكاً حقاً، لا تعمل وسائل الإعلام الحكومية على حشد المواطنين للاعتراض أكثر من اللازم.

كيف يبدو الأمر عندما تقوم وسائل الإعلام الحكومية بتعبئة الجمهور؟

في عام 2022، أقر الكونجرس قانون منع العمل القسري للأويغور، وأدلت الكثير من الشركات الغربية بتصريحات مسكنة. استحوذت وسائل الإعلام الحكومية الصينية على شركة واحدة، وهي H&M، التي أدلت ببيان نموذجي إلى حد ما مفادها أنها لا تأتي من شينجيانغ ولا تتسامح مع العمل القسري في سلاسل التوريد الخاصة بها. أعاد حساب رابطة الشباب الشيوعي الصيني، وهو أحد أدوات الحزب الشيوعي، نشر بيان على وسائل التواصل الاجتماعي يقول فيه إنه لا يمكنك كسب المال في الصين وكذلك انتقاد الصين. وأدى ذلك إلى مقاطعة المستهلكين واسعة النطاق. اختفت منتجات H&M من جميع مواقع التجارة الإلكترونية تقريبًا، واختفت متاجر H&M من الخرائط عبر الإنترنت. تم مسح الشركة بشكل أساسي من الإنترنت الصيني، وكان من الصعب حقًا شراء منتجاتها أو العثور على متاجرها الفعلية.

كيف يمكن للصين أن تنتقم من الشركات الأمريكية؟

والسؤال الأهم هو: هل تقرر بكين أن هذا الفعل يستحق الانتقام؟ لقد أمضيت كل السنوات الأربع من الحرب التجارية التي شنها الرئيس ترامب أعيش في الصين، وكانت بكين متسامحة للغاية تجاه الشركات الأمريكية لسببين رئيسيين.