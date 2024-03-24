المشروب الرمضاني الأشهر.. فوائد مذهلة للتمر هندي على صحة الجسم

التمر هندي، أحد أهم وأشهر المشروبات الرمضانية، التي تعد عنصرًا أساسيًا من مائدة رمضان، إذ يعشقه الكثيرون ويحرصون على تناوله عند الإفطار، ولكن بالتأكيد المقصود هنا التمر هندي الطبيعي، وليس الصناعي الذي يحذر منه الأطباء نظرًا لخطورته الشديدة.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، فوائد التمر هندي الطبيعي على صحة الإنسان.

فوائد التمر هندي الطبيعي

يساعد في تحسين الهضم، وذلك لاحتوائه على الألياف الغذائية.

يحد من الإصابة بالإمساك، وأيضًا الإسهال.

يعمل على تحسين صحة جهاز الدوران والقلب.

يخفض ضغط الدم والكوليسترول.

يقي من الإصابة بفقر الدم، لاحتوائه على البوتاسيوم وفيتامين ج والحديد.

السيطرة على نسبة السكر بالجسم.

يساعد على خسارة الوزن.

تقوية جهاز المناعة، لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

يعمل على تقوية الجهاز العصبي.

يحمي من تصلب الشرايين.

يحمي من مرض السرطان.

يقلل من فرص الإصابة بالالتهابات والعدوى.

يخفيف من انتفاخ البطن والتشنجات.

تحسين صحة ومظهر الشعر والبشرة.

تحسين صحة العيون.

شهر رمضان المبارك

وكانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، في احتفالية رسمية حضرها كبار رجال الدولة، أن 10 مارس 2024 هو المتمم لشهر شعبان، والإثنين 11 مارس هو غرة رمضان المبارك.