13 دولة تحظر تطبيق TikTok (الأسباب)

في عصر تصاعد المخاوف الأمنية الرقمية، تجد TikTok نفسها متورطة في دوامة عالمية من الجدل.

بمجرد أن احتفل تطبيق TikTok بشعبيته المتزايدة، يواجه الآن وابلًا من عمليات الحظر التي تغذيها مجموعة من المخاوف التي تتراوح من انتهاكات خصوصية البيانات إلى المخاوف بشأن الأمن القومي والرقابة على المحتوى.

على الرغم من جاذبيته واسعة النطاق، إلا أن رحلة TikTok كانت مليئة بالخلافات، مما دفع الحكومات إلى إيقافه لحماية مواطنيها.



فيما يلي ملخص للدول التي حظرت TikTok والأسباب الكامنة وراء قراراتها:

الولايات المتحدة: استجابةً للمخاوف المتعلقة بأمن البيانات، أصدرت الحكومة الأمريكية حظرًا على الوكالات الفيدرالية من استخدام TikTok على أجهزتها وأنظمتها. بالإضافة إلى ذلك، فرض عدد من الولايات، بما في ذلك تكساس وميريلاند وألاباما ويوتا، حظرًا على استخدام TikTok للوكالات الحكومية بالولاية والموظفين والمقاولين، وتحديدًا على الأجهزة الصادرة عن الحكومة. بعد الحظر الذي فرضته الدولة، اتخذت العديد من الجامعات العامة أيضًا خطوات لتقييد استخدام TikTok. وفقًا لتقارير صحيفة إيكونوميك تايمز، نفذت مؤسسات مثل جامعة ولاية بويز وجامعة أوكلاهوما إجراءات لمنع وصول TikTok إلى شبكات Wi-Fi بالحرم الجامعي وأجهزة الكمبيوتر المملوكة للجامعة.

تايوان: في ديسمبر 2022، فرضت تايوان حظرًا على TikTok داخل القطاع العام بعد تحذير من مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن مخاطر الأمن القومي المحتملة المرتبطة بالتطبيق. وبموجب الحظر، يُحظر على الأجهزة الحكومية، بما في ذلك الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، استخدام البرامج الناشئة من الصين، والتي تشمل TikTok.

الهند: في عام 2020، فرضت الحكومة بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي حظرًا على مستوى البلاد على TikTok والعديد من التطبيقات الصينية الأخرى. وجاء هذا القرار في أعقاب تصاعد التوترات والاشتباك على الحدود بين الهند والصين. ونظرًا لمخاوف الخصوصية والأمن، اتخذت الحكومة الهندية إجراءات لتقييد استخدام هذه التطبيقات، بما في ذلك TikTok، كجزء من الجهود المبذولة لحماية المصالح الوطنية وحماية بيانات المستخدم.

الاتحاد الأوروبي: قام البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي، المؤسسات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي المكون من 27 عضوًا، بشكل جماعي بفرض حظر على TikTok عبر أجهزة الموظفين. والجدير بالذكر أن توجيهات البرلمان الأوروبي امتدت إلى المشرعين والموظفين، الذين نُصحوا أيضًا بإلغاء تثبيت تطبيق TikTok من أجهزتهم الشخصية، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني.

أصبحت أستراليا أحدث دولة تطبق حظرًا على TikTok من الأجهزة الصادرة عن الحكومة الفيدرالية. وأعلن المدعي العام مارك دريفوس هذا القرار بعد تلقيه نصيحة من أجهزة المخابرات والأمن في البلاد. وقال إن TikTok يشكل مخاطر أمنية وخصوصية بسبب "الجمع المكثف لبيانات المستخدم والتعرض لتوجيهات خارج نطاق القضاء من حكومة أجنبية تتعارض مع القانون الأسترالي".

فرنسا: في 24 مارس، فرضت الحكومة الفرنسية حظرًا على تثبيت واستخدام التطبيقات "الترفيهية"، بما في ذلك TikTok وNetflix وInstagram، على هواتف العمل لحوالي 2.5 مليون موظف حكومي. وقد دخل هذا الحظر، الذي صدر من خلال تعليمات "ملزمة"، حيز التنفيذ على الفور. والجدير بالذكر أن الأمر لا يمتد إلى الهواتف الشخصية لموظفي الدولة. ويأتي هذا القرار في أعقاب مخاوف بشأن عدم كفاية تدابير أمن البيانات المرتبطة بمنصات التواصل الاجتماعي هذه.

أفغانستان: في عام 2022، أصدرت قيادة طالبان في أفغانستان حظراً على تطبيق تيك توك واللعبة الشهيرة PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds)، بحجة حماية الشباب من “التضليل”.

باكستان: اتخذت السلطات الباكستانية إجراءات مؤقتة لحظر TikTok في أربع مناسبات على الأقل منذ أكتوبر 2020. وكان الأساس المنطقي وراء هذا الحظر هو المخاوف التي أثيرت بشأن ترويج التطبيق لمحتوى غير أخلاقي.

نيبال: فرضت الحكومة النيبالية حظرًا على مستوى البلاد على TikTok بهدف الحفاظ على "الوئام الاجتماعي".

نيوزيلندا: يُحظر على المشرعين والموظفين في البرلمان النيوزيلندي استخدام تطبيق TikTok على هواتف عملهم، وذلك بعد إرشادات خبراء الأمن السيبراني الحكومي. ويؤثر الحظر، الذي أُعلن عنه في 17 مارس، على حوالي 500 فرد داخل المجمع البرلماني. ومع ذلك، يمكن إجراء استثناءات إذا احتاج المسؤولون إلى TikTok لأداء واجباتهم الديمقراطية، أوفقًا للرئيس التنفيذي للخدمة البرلمانية رافائيل جونزاليس مونتيرو.

المملكة المتحدة: في 16 مارس، أعلن أوليفر دودن، وزير خارجية المملكة المتحدة في مكتب مجلس الوزراء، عن فرض حظر فوري على تطبيق TikTok للأجهزة الرسمية الحكومية. ووصف دودن هذه الخطوة بأنها إجراء احترازي للحفاظ على "النظافة السيبرانية الجيدة"، مشددًا على الاستخدام المحدود لـ TikTok عبر الإدارات الحكومية. وقد نبع القرار من تقرير صادر عن المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة، والذي سلط الضوء على المخاطر المحتملة المرتبطة بالبيانات الحكومية الحساسة على منصات معينة. على الرغم من كونها واحدة من أولى الدول التي قيدت استخدام التقنيات الأخرى المملوكة للصين مثل هواوي، إلا أن النقاد أثاروا مخاوف بشأن التأخير في حظر TikTok مقارنة بالدول الحليفة.

بلجيكا: فرضت بلجيكا حظرًا على TikTok من الهواتف الحكومية بسبب المخاوف المحيطة بالأمن السيبراني والخصوصية والمعلومات الخاطئة. تم الإعلان عن الحظر في 10 مارس، ويحظر استخدام TikTok على الأجهزة المملوكة أو الممولة من قبل الحكومة الفيدرالية البلجيكية لمدة ستة أشهر على الأقل. وبرر رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو الحظر بناءً على تحذيرات من جهاز أمن الدولة ومركز الأمن السيبراني، وسلط الضوء على المخاطر المحتملة مثل جمع البيانات والتلاعب بالخوارزميات.

كندا: على غرار الولايات المتحدة، أعلنت كندا في 28 فبراير أنه سيتم حظر TikTok من جميع الأجهزة الصادرة عن الحكومة، مشيرة إلى وجود خطر "غير مقبول" على الخصوصية والأمن. ويمتد الحظر أيضًا إلى الموظفين، حيث يمنعهم من تنزيل التطبيق على الأجهزة الحكومية في المستقبل.