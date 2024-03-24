يوافق اليوم 24 مارس 2024، اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك، إذ يبحث الصائمين عبر محركات البحث عن دعاء 14 رمضان للتقرب إلى الله في تلك الأيام المباركة.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، دعاء اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك.

دعاء يوم 14 رمضان

عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات، وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني غرضا للبلايا والآفات، بعزك يا عز المسلمين.

اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار.

اللهم اجعلنا من الفائزين في الشهر الكريم.

اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع.

شهر رمضان المبارك

وكانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، في احتفالية رسمية حضرها كبار رجال الدولة، أن 10 مارس 2024 هو المتمم لشهر شعبان، والإثنين 11 مارس هو غرة رمضان المبارك.