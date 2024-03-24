مدفع الإفطار.. موعد أذان المغرب بمختلف محافظات الجمهورية

يفصلنا عن إفطار اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك، سويعات قليلة، إذ يبحث الصائمون في تلك الأوقات عن موعد أذان المغرب بمختلف محافظات الجمهورية.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، موعد أذان المغرب بمختلف محافظات الجمهورية.

موعد الإفطار اليوم

موعد أذان المغرب في القاهرة:- 6:09 مساءً.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية:- 6:15 مساءً.

موعد أذان المغرب في مطروح:- 6:25 مساءً.

موعد أذان المغرب في بورسعيد:- 6:05 مساءً.

موعد أذان المغرب في العريش:- 5:59 مساءً.

موعد أذان المغرب في شرم الشيخ:- 5:56 مساءً.

موعد أذان المغرب في الغردقة:- 5:58 مساءً.

موعد أذان المغرب في أسيوط:- 6:09 مساءً.

موعد أذان المغرب في سوهاج:- 6:07 مساءً.

موعد أذان المغرب في الأقصر:- 6:03 مساءً.

موعد أذان المغرب في أسوان:- 6:01 مساءً.

شهر رمضان المبارك

وكانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، في احتفالية رسمية حضرها كبار رجال الدولة، أن 10 مارس 2024 هو المتمم لشهر شعبان، والإثنين 11 مارس هو غرة رمضان المبارك.