إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم، عدة حملات لتنفيذ إزالة التعديات بالبناء المخالف في إطار المرحلة الثانية من الموجة الثانية والعشرين.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، لتنفيذ إزالة التعديات بشكل فوري.

جاء ذلك تحت إشراف المحاسب ياسر جمعه رئيس مركز ومدينة طامية، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات المخالفة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، وبحضور المهندس إبراهيم ناجي نائب رئيس المركز لشئون القرى، ورؤساء الوحدات المحلية القروية والمحاسب رجب سلطان سكرتير عام المركز، والمهندسة شيرين محمد نائب رئيس المركز لشئون المدينة.

وأوضح رئيس المركز، أن الحملات تمكنت اليوم الأحد من إزالة حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة، عبارة عن مبنى مكون من أعمدة خرسانية وأسوار بالطوب الأبيض، على مساحة 450 متر بزمام قرية منشأة الجمال على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، وتمت مصادرة معدات ومواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتسليم المواقع لمسئولي إدارة أملاك الدولة للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وذلك بحضور المهندس محمود أمين رئيس الوحدة المحلية لقرية منشأة الجمال.

إزالة فورية للتعديات بالبناء المخالف بمركز طامية في الفيوم

وفي ذات السياق تمكنت الحملة من تنفيذ إزالة 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض على مساحة 575 متر، بأراضي ولاية الأئتمان الزراعي بزمام جمعية فانوس، وذلك بحضور المهندس سلامه عبدالوهاب رئيس الوحدة المحلية لقرية فانوس ومسئولي قسم حماية الأراضي، وتم إزالة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار رئيس مركز ومدينة طامية إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي التي تم استردادها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.