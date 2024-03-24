محافظ كفر الشيخ يتابع انتظام سير العمل بمواقف الأجرة في بيلا

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، اليوم الأحد، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، في انتطام سير العمل وحركة مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود والرقابة علي المخابز والأسواق تحت إشراف أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا.

وكلف المحافظ ، بالرقابة علي مواقف سيارات الأجرة للإلتزام بتطبيق تعريفة نقل الركاب المقررة، بالتعاون مع إدارة المرور، والإدارة العامة لمشروع المواقف، وإعلانها للمواطنين في كافة المواقف، ووضع الملصق الخاص بتعريفة نقل الركاب علي سيارات الأجرة والنقل الجماعي والمتضمن خط السير وعدد الركاب والأجرة المقررة، لضمان التزام قائدي السيارات بالتعريفة الجديدة، وعدم إستغلال المواطنين، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وشدد على متابعة محطات الوقود ومستودعات الغاز للتأكد من توافر أنواع الوقود المختلفة، وإسطوانات الغاز ، والإلتزام بالأسعار المقررة، مع شن حملات علي الأسواق ومنافذ بيع السلع لضمان توافر وجودة السلع المعروضة للمواطنين بالتعاون مع مديرية التموين، ومباحث التموين، ومديرية الصحة، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، والمرور علي المخابز للتأكد من جودة رغيف الخبز المنتج ومطابقته للمواصفات.

ووجه محافظ كفر الشيخ، باستقبال شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 114 ورقم غرفة العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظة، 0473220792.