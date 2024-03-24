البابا فرنسيس يصف هجوم "كروكوس" الإرهابي بغير الإنساني

وصف راعي الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس، الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز كروكوس قرب موسكو، بأنه تصرف غير إنساني ويهين الرب.

وقال البابا في ختام قداس أحد الشعانين، الذي تحتفل به الكنيسة الرومانية الكاثوليكية: "أصلي من أجل ضحايا الهجوم الإرهابي الوحشي الذي تم ارتكابه قرب موسكو. فليقبل الرب نفوسهم في مملكته بسلام ويطمئن أحباءهم. وليغير قلوب أولئك الذين يرتكبون هذه الأعمال اللاإنسانية التي تسيء إلى الرب الذي أمر بعدم القتل".

ودعا البابا، إلى الصلاة من أجل جميع الذين يعانون من الحروب "خاصة في أوكرانيا حيث انقطعت الكهرباء عن الكثيرين بسبب الهجمات على البنية التحتية" . كما حذر من خطورة تفاقم المعاناة وخطر وقوع مأساة إنسانية.

وتجول البابا البالغ من العمر 87 عاما في ساحة القديس بطرس في سيارة بابوية مفتوحة، لتحية المؤمنين، لكنه لم يلقي خطبة، وسبق أن فعل ذلك في الأسابيع الأخيرة بسبب ضعف صوته بعد المرض.

وقع الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس، حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، فقد سقط 133 شخصا ضحايا الهجوم الإرهابي.

على جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن المدفعية والطيران الروسي، دمرا مستودعات تخزين الذخيرة وطائرات مسيرة، وأربع محطات رادار ومحطة حرب إلكترونية واحدة التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات من دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، مستودعات الذخيرة وطائرات مسيرة، و4 محطات رادار لكشف وتتبع الأهداف الجوية من طراز "بي-18" ومحطة حرب إلكترونية تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، كما استهدفت القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية، في 129 منطقة".

ولفت البيان، إلى أن القوات الروسية أسقطت 172طائرة مسيرة أوكرانية، في مناطق متفرقة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأكد البيان أن القوات الروسية أسقطت 11 صاروخ كروز من طراز "ستورم شادو" و3 صواريخ "نبتون" المضادة للسفن و4 صواريخ "مالد" الخداعية، و22 صاروخا لراجمات "هيمارس" و"فامباير"، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.