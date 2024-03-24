عروض فنية لذوي الهمم في ليالي رمضان بالشرقية

شهد قصر ثقافة الزقازيق، السبت، فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد احتفالا بشهر رمضان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

تضمنت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة القلب الصافي للفنون الشعبية والتعبيرية لذوي القدرات الخاصة لقصر ثقافة ديرب نجم بقيادة المخرج محمد بركات، حيث قدمت الفرقة عروضها الفنية منها "القلب الصافي، حماة الوطن، الحصاد، الفرح الفلاحي، السبوع، موائد الرحمن، وسط تفاعل جماهيري كبير.

كما تألقت فرقة الشرقية للإنشاد الديني بقيادة المايسترو أحمد صلاح، حيث قدمت الفرقة بعض الأغاني الدينية والابتهالات منها "لاجل النبي، خير خلق الله، مولانا مولانا، جد الحسانين، صلى الله على طه، من راح الحب، سيدنا النبى".

وضمن الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة الشرقية برئاسة أحمد سامي خاطر، قدمت فرقة الشرقية للعرائس فقرة لعرض الأراجوز للفنان مهدى السيد وتريزا فريد وزينب عطية وأحمد سمير، تناول فكرة العرض البعد عن الإسراف والتبذير في رمضان، والتقرب والتقرب من الله والاخلاص فى العبادة.

وأطلقت قصور الثقافة الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي: المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة.