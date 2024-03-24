محافظ أسيوط يتابع تطبيق التعريفة الجديدة للأجرة ويناشد المواطنين بالإبلاغ

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة لنقل الركاب بمواقف سيارات الأجرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بعد إقرار زيادة أسعار المنتجات البترولية إستمراراً لخطط الإصلاح الإقتصادي التي تنتهجها الحكومة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ... جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والعميد محمد عبدالعزيز وكيل إدارة المرور بأسيوط وممدوح حماد وكيل وزارة التموين ويسرى سند مدير ادارة المواقف بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط، على ضرورة التنسيق بين الأجهزة الرقابية وإداراتي المرور ومباحث المرور وإدارة المواقف ومديرية التموين وتكثيف الحملات على المواقف لمتابعة إلتزام سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف المواقف بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية وعدم مخالفة خطوط السير المعلنة والتصدي بكل حزم لأي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة مع أي محاولات لاستغلال المواطنين بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع مديريات التموين لمتابعة محطات الوقود للتصدي لأية محاولات للاتجار في المواد البترولية بالسوق السوداء أو احتكارها بعد زيادة الأسعار أو محاولة استغلال المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ووجه المحافظ، باستكمال وضع الستيكرات والملصقات المتضمن خط السير وقيمة التعريفة الجديدة على الزجاج الأمامي والخلفى للسيارات بالإضافة إلى تعليق البانرات واللوحات الإرشادية بالتعريفة الجديدة للركوب في أماكن واضحة للمواطنين بالمواقف العامة وأرقام الشكاوي والخطوط الساخنة المعلنة لتلقى أى شكاوي من المواطنين ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة بمختلف أحياء ومراكز المحافظة وعلى الشوارع الرئيسية وبالميادين لضبط تعريفة سيارات التاكسي وخطوط سير سيارات النقل الجماعي والسيرفيس الداخلي وتحرير المحاضر للمخالفين لمنع أية المخالفات فضلًا عن الاستجابة السريعة والتعامل الفورى مع شكاوى المواطنين لحث المواطنين على الايجابية والابلاغ عن أية مخالفات أو تجاوزات من بعض السائقين أو المتلاعبين بالأسعار.

وناشد اللواء عصام سعد، المواطنين بالتعاون مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف والجهاز التنفيذي وتحمل مسئولياتهم وعدم الإستجابة لإبتزازات السائقين والإبلاغ فورًا عن المخالفين.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية أو أي تلاعب بتعريفة المواصلات الداخلية أو الخارجية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ضمن حملة "خليك ايجابي" من خلال رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.