البورصة تربح 2.2 مليار جنيه بنهاية التعاملات

ارتفعت مؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الأحد مستهل جلسات الاسبوع بصورة جماعية، بدعم مشتريات الأجانب .

ربح رأس المال السوقي للأسهم بقيمة 2.2 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.941.3 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوي 29060 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 3.1% ليغلق عند مستوى6676 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 9498 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 15 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين والعرب وسط تداولات 3.3 مليار جنيه.