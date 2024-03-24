عكاشة يتفقد المناطق الأثرية فى مصر الوسطى

أجرى الدكتورعادل عكاشة رئيس الادارة المركزية لآثار مصر الوسطى، جولة بالمناطق الأثرية بمحافظات مصر الوسطى استمرت لعدة أيام لمتابعة الحفائر فى المناطق الآثرية وعقد لقاءات مع العاملين والادارت بالمحافظات الخمس فى شمال الصعيد.

استهل رئيس الادارة المركزية الجولة بزيارة المناطق الأثرية بمحافظة الفيوم ورافقة خلالها الدكتور على البطل مدير عام اثار المحافظة وحسين عبد القادر مدير المنطقة وفى بنى سويف رافقه خلالها عمر زكى مدير عام اثار بنى سويف وفى المنيا رافقه جمال ابو بكر مدير عام اثار مصر الوسطى و الحسن طاهر مدير عام اثار المحافظة والوادى الجديد ورافقه خلال الزيارة محمد ابراهيم مدير عام اثار الوادى الجديد واسيوط ورافقه خلالها محمد صدقى عبد الصبور وقام بمتابعة أعمال الحفائر الأثرية بالمناطق الأثرية فى محافظات شمال الصعيد.

لقاءات مع العاملين ومديرى العموم

عقد "عكاشة " خلال جولته مجموعة من الاجتماعات مع مختلف الإدارات بالمناطق الأثرية وجاء ذلك بحضور مديري عموم ومديري المناطق الأثرية

واكد خلال هذه الاجتماعات علي ضرورة تكاتف جميع الادارات من أجل تحقيق موسم مميز يمكن من خلالة تحقيق انجازات جديدة ، و شدد علي ضرورة متابعة المناطق بانتظام للمحافظة علي كفاءة وقدرة المناطق الأثرية من اجل جذب العديد من الأفواج السياحية المختلفة وتنشيط حركة السياحة داخل المحافظات وذلك من أجل توفير مصادر الدخل القومى .

وعلي الجانب العلمي اكد علي ضرورة التوسع في مجال التدريب والندوات العلمية وامداد العاملين بالمناطق الأثرية بكل جديد في المجال الأثري.

وتاتي هذه الزيارة من منطلق حرص رئيس الادارة المركزية على متابعة كافة الاعمال علي ارض الواقع والتواصل الدائم بالعاملين , موجها بضرورة بذل المزيد من الجهد من أجل الحفاظ على الآثار وزيادة التدفق السياحى الى مصر.

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