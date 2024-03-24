عمرو خالد يتوج بذهبية كأس مصر لسلاح الشيش.. وفؤاد غريب يحرز برونزية سيف المبارزة

توج لاعب الصيد عمرو خالد بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة كأس مصر لسلاح الشيش تحت ٢٠سنة.



كما أحرز لاعب الصيد فؤاد غريب المركز الثالث والميدالية البرونزية فى بطولة كأس مصر لسلاح سيف المبارزة تحت ٢٠ سنة والتى أقيمت بستاد القاهرة.

عمرو خالد

فؤاد غريب



الجهاز الفني والإداري

رئيس الجهاز دكتور بلال بدوى،المدير الفنى اسلام جمال ، مدربين دكتور خالد جمال و محمد عبد الوهاب و محمود صبري و محمد اشرف و محمود اسماعيل ، لياقة بدنية دكتور عمرو السيد ، إداريين محمد الليثى و محمد الجزار.

خديجة هشام تحصد فضية كأس مصر لسلاح السيف

حصدت لاعبة الصيد خديجة هشام المركز الثاني والميدالية الفضية فى بطولة كأس مصر لسلاح السيف تحت 20 سنة والتى أقيمت بستاد القاهرة.