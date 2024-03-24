المطار يشهد ارتفاعاً فى الحركة الجوية وتنامى نسب الركاب والطائرات ما يعكس أهميته لجذب الحركة السياحية والاقتصادية والتجارية

مطار سفنكس الدولى يستقبل أولى رحلات «بيجاسوس التركية»

استقبل مطار سفنكس الدولى أولى رحلات «بيجاسوس التركية» وعلى متنها ١٧٠ راكبا من مطار إسطنبول صبيحة كوكجن، وذلك فى إطار خطة الدولة لتنشيط وجذب المزيد من الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر باعتبارها إحدى الدعائم الحيوية للاقتصاد المصرى، هذا وأعلنت «بيجاسوس» عن تسيير خمس رحلات أسبوعيا بواقع رحلة يوميا.

وقام فريق العلاقات العامة بالمطار باستقبال الركاب بالورود والهدايا التذكارية وتقديم كافة التسهيلات لإنهاء إجراءات وصولهم.

لواء طيار أحمد منصور

جدير بالذكر أن مطار سفنكس الدولى شهد تسيير عددا من الرحلات الجوية المنتظمة وغير المنتظمة لشركات طيران من مختلف أنحاء العالم، وشهد نشاطاً وارتفاعاً ملحوظاً فى الحركة الجوية وتنامى نسب الارتفاع فى معدلات أعداد الركاب والطائرات، مما يعكس مدى أهمية المطار فى جذب الحركة السياحية والاقتصادية والتجارية.