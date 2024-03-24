وزير التربية والتعليم يفتتح المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس

افتتح الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، المدرسة الرسمية الدولية "IPS" التابعة لإدارة فاقوس التعليمية، والمُقامة على مساحة ٨٧٦٢ متر مربع، وتضم عدد ٢٨ فصلًا، مؤكدًا أن افتتاح المدرسة يأتي في إطار استراتيجية الوزارة للتوسع في المدارس الرسمية الدولية بمختلف محافظات الجمهورية؛ باعتبارها نموذج تعليمي متميز يقدم خدمة تعليمية عالية الجودة وبمصروفات مناسبة.

وتفقد الوزير برفقة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية؛ قاعات رياض الأطفال، وتابع الأنشطة التعليمية المبسطة التي تقدم للأطفال الحروف والكلمات الإنجليزية بشكل جذاب وميسر، كما تفقد قاعة الأنشطة الرياضية والموسيقية بالمدرسة.

وأوضح محافظ الشرقية أن ما نشهده اليوم من إفتتاح للمدارس الدولية واللغات يُعد نقله حضارية غير مسبوقة في مجال تطوير المناهج التعليمية وتقديم تعليم جيد لأبناء المحافظة، مؤكداً حرصه على التطلع لمزيد من التعاون والتنسيق بين المحافظة والوزارة للنهوض بالعملية التعليمية لتخريج أجيال قادرة على العمل والبناء بما ينعكس على دورهم في صناعة المستقبل وبناء الجمهورية الجديدة التي نحلم بها.

ثمن المحافظ الجهود المبذولة من وزير التربية والتعليم لتطوير المناهج التعليمية والنهوض بالعملية التعليمية في مصر من خلال دعم المعلمين وحل كافة مشاكلهم وسد العجز بالمدارس وتدريبهم على احدث الوسائل التكنولوجية الحديثه باعتبارهم يمثلون العمود الفقري للعملية التعليمية والنهوض بها.

حرصا وزير التربية والتعليم ومحافظ الشرقية على تفقد مدرسة فاقوس الرسمية للغات "٢" والتى تضم ٢١ فصلًا من الصف الأول رياض أطفال وحتى الصف الثاني الابتدائي، حيث تفقدا قاعتي رياض الأطفال، وشاهدا حصص التعرف على الألوان والأشكال، وكذلك حصة للتربية الرياضية، وتابعا انتظام العملية التعليمية داخل المدرسة والمستوى الدراسي للطلاب ومدى استفادتهم من المناهج التعليمية.

رافق الوزير والمحافظ خلال الجولة الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ومحمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، وعلى عبد الرؤوف مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندس أحمد مرسي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.