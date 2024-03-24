وزير الطيران خلال إفطار الأكاديمية والنيل للطيران قطاع الطيران المصرى يشهد تطوراً ونمواً

«الفريق عباس»: أدعو شركات الطيران المصرية للعمل تحت مظلة شبكة واحدة فى تناغم متكامل لدفع عجلة نمو سوق الطيران المصرى

دور ريادى للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بتخريج دفعات هدفها الجودة والجدية فى العمل والتنمية

خلود العميان: وزير الطيران يجمع شركات الطيران الخاصة على منضدة واحده لحل مشكلات القطاع وجلب مزيد من الأفواج السياحية لمصر

أقامت شركه النيل للطيران حفل إفطارها السنوى بفندق ميريديان المطار بحضور الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، والطيار عمرو الشرقاوى، رئيس سلطه الطيران المدنى، والمهندس يحيى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، واللواء طيار أحمد منصور، رئيس الشركة المصرية للمطارات، والعميد ياسر سعد، مستشار وزير الطيران للمتابعة والإشراف على شئون مكتب الوزير، والطيار عزت متولى، رئيس الشركة القابضة لاكاديمية المصرية لعلوم الطيران، ورؤساء شركات الطيران الخاصة العاملة بمصر، وعدد من قيادات الوزارة ومسئولى شركات السياحة وأنظمة الحجز، ولفيف من الشخصيات العامة ورجال الصحافة والإعلام، وخلال الحفل ألقت خلود العميان، نائب رئيس مجلس اداره النيل للطيران، كلمة رحبت فيها بالحضور وهنأتهم بشهر رمضان المبارك، وأشادت بمنظومة الطيران المدنى المصرى بقيادة الوزير والجهد المبذول من تطوير وتوسعة للمطارات وتزويدها باحدث الأجهزة العالمية من أجل انتظام الحركة الجوية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية، وأكدت أن قطاع الطيران المدنى المصرى يشهد نموا فى أعداد المسافرين عبر المطارات المصرية، وقدمت الشكر للفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى على دعوته لمسئولى شركات الطيران الخاصة والجلوس على منضدة واحدة لمناقشة وحل مشكلات القطاع من أجل جلب مزيد من الركاب والأفواج السياحية لمصر، واختتمت كلمتها بالتأكيد على اهمية الصحافة والاعلام بقطاع الطيران كشريك استراتيجى لابراز الدور الحيوى الذى يلعبه قطاع الطيران المدنى، وفى كلمته أكد الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران، على عمق العلاقات بين شركات الطيران الخاصة والوزارة وقدم الشكر لشركة النيل للطيران حيث جمعت مسئولى شركات الطيران والسياحة على إفطار رمضانى، وقال: إن اتحاد شركات الطيران والعمل كشبكه واحدة يصب فى مصلحة قطاع الطيران.

العاملون بالنيل للطيران وقيادات وزارة الطيران ولقطة تذكارية عقب حفل إفطارها

وأكد أن السوق المصرى سوق واعد يستوعب حركة الطيران من والى مصر.

**مظلة شبكة واحدة **

ومن جانبه دعا الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، جميع شركات الطيران المصرية للعمل تحت مظلة شبكة واحدة فى تناغم متكامل لدفع عجلة نمو سوق الطيران المصرى، وقال خلال كلمته بحفل إفطار النيل للطيران، إن السوق المصرى هو سوق واعد ويستوعب كافة شركات الطيران العاملة فى ظل وجود نمو واضح لمعدلات حركة الركاب والسفر الجوى بالمطارات المصرية، وأكد وزير الطيران المدنى، أن قطاع الطيران المصرى بقطاعيه الخاص وقطاع الأعمال يمتلك من الإمكانيات الجيدة التى تضعه فى مكانة تنافسية جيدة، مشيرا أنه إذا كان لدينا بعض القصور فهناك أيضاً من الإمكانيات والقدرات التى تجعلنا ننهض بمعدلات التشغيل لتحقيق ربحية أكبر لصالح قطاع الطيران المصرى بجميع قطاعاته والشركات العاملة به.

**دور ريادى وهام للأكاديمية المصرية **

الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى

على جانب آخر أقامت الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران حفل إفطار جماعى للعاملين بالأكاديمية بنادى إيروسبورت المطار بحضور الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، ورؤساء الشركات القابضة وتوابعها، ورحب الطيار عزت متولى، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، خلال الحفل بالحضور وهنأهم بشهر رمضان المبارك وأشاد بمنظومة الطيران المدنى المصرى بقيادة الوزير والجهد المبذول والملحوظ فى مجال صناعة الطيران المدنى بمصر.

وفى كلمته أكد الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران، على عمق العلاقات بين شركات الطيران والأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، ومدى أهمية دور الأكاديمية فى تخريج دفعات من طلبة الطيران المدنى وطلبة المراقبة الجوية وطلبة هندسة وصيانة الطائرات هدفها الأساسى هو الجودة والجدية فى العمل والتنمية، واختتم الوزير كلمته بأن قطاع الطيران المدنى المصرى يشهد تطوراً ونمواً وأن الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تبذل قصارى جهدها للعمل على تخريج دفعات من الطيارين المؤهلين والمدربين على أحدث أنظمة الطيران والعمل على تأهيلهم لسوق العمل فيما بعد.