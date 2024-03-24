المتحف اليونانى يحتفل بيوم المياه العالمى لعام 2024 

سلط يوم المياه العالمى لعام 2024 الضوء على الدور المحورى للمياه فى إرساء السلام والاستقرار والازدهار وقد أدرك المصريون منذ اقدم العصور اهمية مياه النهر من اجل قيام الحضارة ، لذلك قام المتحف اليونانى الرومانى في الاسكندرية، تزامنًا مع يوم المياه العالمي لعام 2024، على إلقاء الضوء على الدور المحوري للمياه في إرساء السلام والاستقرار والازدهار، حرص المصرى القديم على الحفاظ على مياه النهر وجعل من عدم تلويث مياه شرطا لذهابه الى النعيم فى العالم الاخر ، ولعل العبارة الشهيرة للمصريين القدماء «أنا لم ألوث مياه النهر»،جاءت حاضرة بهذة المناسبة التاريخية.

وقالت ولاء مصطفى، مدير عام المتحف، إن المصري القديم حرص على الحفاظ على مياه هذا النهر وجعل من عدم تلويث مياهه شرطًا لذهابه إلى النعيم في العالم الأخر، ولم يعبد المصري القديم نهر النيل كإله ولكن جسد الفيضان السنوي المثمر في صورة الإله «حعبى»، مشيرة إلى أنه في العصر الروماني أصبح للنهر إله يجسده وهو المعبود نيلوس، وكلمة نيلوس، هو الاسم الذي أطلقه الإغريق على النهر في مصر ومن هذا الاسم جاءت كلمة نيل.

وأوضحت أنه بهذة المناسبة، يعرض المتحف اليوناني الروماني جزع للمعبود «حعبى» الذي يجسد فيضان النيل، وتمثالًا للمعبود نيلوس مضجعًا وممسكًا بيده اليمنى سنابل القمح التي ترمز إلى دور مصر باعتبارها سلة القمح للعالم القديم وممسكًا بيده اليسرى قرن الخيرات الذي يرمز إلى الوفرة والرخاء والخير .