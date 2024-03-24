الأحد 24 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات على الشوارع بالمنيا

حملات الإشغالات
حملات الإشغالات

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب ومحافظة المنيا ، شن الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات من حرم الطريق العام ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، لرؤساء الوحدات المحلية في جميع مراكز المحافظة، باستمرار تنظيم حملات ميدانية متنوعة، وذلك لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية والارتقاء بمنظومة النظافة ، وإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة، ورفع كافة الإشغالات عن حرم الطريق العام؛ لتيسير حركة المواطنين والمركبات ، وحفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري بشوارع المحافظة.

وفى هذا السياق، أشار عامر طه  رئيس مركز ومدينة المنيا ، أن قسم الإشغالات بالمدينة ، نفذ حملة مفاجئة بشوارع ، ( التنظيم والإدارة - الحرية ،  الجمعية  الشرعية - منطقة حي جنوب المدينة  ) لازالة الإشغالات والتعديات الموجودة بشوارع المدينة ، والتي تعيق حركة سير  المواطنين.

وأسفرت الحملة ، عن تحرير 16 محضر إشغال طريق ، وتم التعامل الفوري لرفع كافة الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وفى مركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ،  قال هشام فايز رئيس المركز  إن الوحدة المحلية ، نفذت حملة لإزالة 112 حالة اشغال بـ4 شوارع ، شملت ،  (سعد زعلول - العاشر من رمضان - شارع المحكمة - شارع الجمهورية ).

جاء ذلك  بالتعاون مع شرطة المرافق ، وأسفرت الحملة عن تحرير 90 محضر إشغال فورى ، وضبط 22 اشغال طريق ، ، وتم رفع الإشغالات والتعامل الفوري ، للحفاظ على حرم الطريق العام ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين ، لتحسين حركة السير امام المواطنين.

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