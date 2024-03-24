حملات لإزالة الإشغالات والتعديات على الشوارع بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب ومحافظة المنيا ، شن الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات من حرم الطريق العام ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، لرؤساء الوحدات المحلية في جميع مراكز المحافظة، باستمرار تنظيم حملات ميدانية متنوعة، وذلك لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية والارتقاء بمنظومة النظافة ، وإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة، ورفع كافة الإشغالات عن حرم الطريق العام؛ لتيسير حركة المواطنين والمركبات ، وحفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري بشوارع المحافظة.

وفى هذا السياق، أشار عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا ، أن قسم الإشغالات بالمدينة ، نفذ حملة مفاجئة بشوارع ، ( التنظيم والإدارة - الحرية ، الجمعية الشرعية - منطقة حي جنوب المدينة ) لازالة الإشغالات والتعديات الموجودة بشوارع المدينة ، والتي تعيق حركة سير المواطنين.

وأسفرت الحملة ، عن تحرير 16 محضر إشغال طريق ، وتم التعامل الفوري لرفع كافة الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وفى مركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، قال هشام فايز رئيس المركز إن الوحدة المحلية ، نفذت حملة لإزالة 112 حالة اشغال بـ4 شوارع ، شملت ، (سعد زعلول - العاشر من رمضان - شارع المحكمة - شارع الجمهورية ).

جاء ذلك بالتعاون مع شرطة المرافق ، وأسفرت الحملة عن تحرير 90 محضر إشغال فورى ، وضبط 22 اشغال طريق ، ، وتم رفع الإشغالات والتعامل الفوري ، للحفاظ على حرم الطريق العام ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين ، لتحسين حركة السير امام المواطنين.