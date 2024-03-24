محافظ الجيزة: توزيع 43 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية

ثمّن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الدعم المُقدّم من مؤسسة "حياة كريمة" بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، والذي بلغ ٤٣ الف كرتونة مواد غذائية يتم توزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية في المحافظة ضمن حملات طرق الأبواب التي تنفذها المؤسسة للوصول للحالات المستحقة.

ووجه المحافظ الشكر لمؤسسة حياة كريمة، لدعمها للمحافظة، مؤكداً أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اتخذت العديد من الإجراءات لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين البسطاء، من خلال دعمهم بالسلع الأساسية إلى جانب تنفيذ خطة المحافظة الشاملة لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور احتكار السلع والمغالاة في الأسعار وإقامه المعارض والمنافذ السلعية بأسعار مخفضة .

تصريحات المحافظ جاءت خلال استقباله قافله مواد غذائية بإجمالي ١٠٠٠ كرتونه مقدمة من حياه كريمة لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية بالمحافظة .

حيث أشار محافظ الجيزة ان ذلك يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتجسد نموذجا للشراكة، وإدراكاً لأهمية روح التكاتف الاجتماعي في دعم الأسر الأولى بالرعاية خاصة خلال شهر رمضان الكريم .

وعاين المحافظ محتويات الكراتين الغذائية والتي تضم السلع الأساسية ( الارز ، السكر ، المكرونة ، الزيت ، الصلصة ، الشاي ، الفول ، البقوليات ) مؤكداً علي الدور الهام للعمل الاهلي والمجتمعي فى مساندة الجهود الحكومية والمجتمعية لدعم مسيرة التنمية والبناء و توفير حياة كريمة للمواطنين وذلك من خلال العمل على إطلاق الكثير من المبادرات الخيرية والتنموية التى تهدف إلى تحقيق الخير ونشر التكافل الإجتماعى .

وأشاد محافظ الجيزة بالجهود التي تبذلها مؤسسة حياة كريمة في تقديم وجبات الإفطار الجاهزة علي الأسر الأولي بالرعاية بكافه قطاعات المحافظة حيث تم توزيع اكثر من ١٠ الاف وجبه افطار تم إعدادها داخل مطبخ الخير المتنقل علي المستحقين بكافة قطاعات المحافظة مع استمرارها حتي نهاية شهر رمضان المبارك.

وحرص المحافظ علي تحفيز المتطوعين الشباب من مؤسسة حياة كريمة مشيداً بدورهم الخيري الكبير في مساندة والتسهيل علي اهالينا مشدداً على ضرورة الاستمرار في توسيع دوائر الخير لتحقيق اقصي استفادة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال اطلاقه القافلة هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام وأحمد شعيب منسق عام مبادرة حياة كريمة بالجيزة ومتطوعي المبادرة .