7 لاعبين على ردار الرحيل.. تشيلسي يبدأ حملة جديدة لإعادة بناء الفريق

أكدت تقارير صحفية أنجليزية ان أدارة نادي تشيلسي تنوي اجراء حملة أعادة بناء واسعة داخل الفريق خلال الفترة القادمة وخلال فترة الأنتقالات الصيفية من خلال الأستغناء عن سبعة لاعبين و تمديد اعارة او بيع لاعبين أخرين تمهيدا لشراء عدد الاعبين الذين تم تحدديهم من خلال المدير الفني الأرجنتيني موريسيو بوكيتينو خلال فترة الأنتقالات الصيفية المقبلة .

وقالت صحيفة ذي صن أن أدارة تشيلسي بالأشتراك مع المدير الفني الأرجنتيني موريسيو بوكيتينو حددت بالفعل أسماء سبعة لاعبين سيتم منحهم الضوء الاخضر للرحيل عن تشيلسي وهم : رحيم سترلينج و كونور جالاهير و روبرت سانشيز و مارك كوكوريلا و تريفو شالوبا و أرماندو بورخا وتياجو سيلفا بينما تقرر اما تمديد اعارة الثنائي كيبا أرزيبالاجا و روميلو لوكاكو الى ريال مدريد و أيه أس روما على التوالي او في حالة عدم امكانية تمديد الأعارة سيتم تسويقهما للبيع في الدوري السعودي .

واضافت الصحيفة الأنجليزية : تشيلسي يستعد للتعاقد مع مجموعة جديدة في الانتقالات الصيفية و قرر مالك النادي بويلي تغطية كافة احتياجات الفريق وفي اولويات الفريق التعاقد مع مهاجم متميز ويبدو ان المرشح حاليا هو مهاجم برينتفورد إيفان توناي .

يذكر ان تشيلسي تصدر قائمة اكثر الأندية الانجليزية أنفاقا خلال فترة الأنتقالات الصيفية الماضية ورغم هذا يعاني الفريق كثيرا خلال الموسم الحالي وابتعد كثيرا للموسم الثاني على التوالي عن المراكز المؤهلة للمشاركة في البطولات الأوربية واكتفى بالتأهل الى المباراة النهائية لكأس رابطة المحترفين لكنه خسر المباراة النهائية امام ليفربول .