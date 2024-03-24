الرواق الازهري للنشء بالقليوبية يناقش حقوق ذوي الأرحام

ناقش برنامج الرواق الازهري للنشء والذي تطلقة الإدارة العامة للنشء بوزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، قضية حقوق ذوي الأرحام في الإسلام من خلال الندوة المنفذة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

يهدف البرنامج إلى تصحيح المفاهيم الدينية ، و تبصير النشئ نحو الطريق الصحيح ، و توجيه النشئ التوجيه السليم ، والرد على التساؤلات التى ترد فى أذهان النشء فيما يخص القضايا الدينية والمجتمية وفقا لخطة وزارة الشباب والرياضة.

وأقيمت فعليات الندوة بحضور فضيلة الشيخ هشام محمد عبد الفتاح الواعظ بالأزهر الشريف ودار موضوع الندوة حول حقوق ذوي الارحام في الإسلام واهتمام الإسلام بصلة الرحم والود بين الناس و أهميته في بناء المجتمع والأسرة، وكذلك تناول فضل شهر رمضان المبارك وأهمية الإلتزام بالتعاليم الدينية الصحيحة لما لها من أثر كبير في تقدم وازدهار الأمم.

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، التزام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بتنفيذ خطة الوزارة وتطوير العمل بها والسعي لتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية بين النشء والشباب بما يتماشى مع رؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة .