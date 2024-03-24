انتظام حركة سيارات الأجرة والسرفيس داخل مواقف الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية؛ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف المرور على مواقف سيارات الأجرة على مدار اليوم والإستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها قبل خروج السيارة من الموقف والتأكد من تركيب البنرات واللافتات الإرشادية الخاصة بالتسعيرة الجديدة داخل المواقف، منعاً لإستغلال الركاب.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لحركة إنتظام سير العمل بمواقف المحافظة، وذلك عقب تحريك أسعار المواد البترولية.

وتوجه رؤساء المراكز والمدن ونوابهم للمرور على مواقف سيارات الأجرة لمتابعة إنتظام سير العمل داخل المواقف، والتعامل مع أي طارئ لمنع استغلال المواطنين وتطبيق القانون بقوة وحسم على غير الملتزمين.

وناشد محافظ الشرقية المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوي في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الأجرة من خلال الإتصال على الخـط الساخـــن (إدارة الأزمات والكوارث) 055/2303693 ، والذي يعمل على مدار 24 ساعة، والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية علي رقم 16528.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية، قد اجتمعت مساء الخميس الماضي، لمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، وذلك في ضوء النتائج الإيجابية لإجراءات الإصلاح الإقتصادي التى تمت مؤخرًا، ومنها إجراءات تحرير سعر الصرف، والذي كان له تأثير مباشر فى زيادة تكلفة المنتجات البترولية، بالإضافة إلى إرتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية التى يتم استيرادها من الخارج نتيجة أحداث البحر الأحمر، مما كان له الأثر فى اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة، وسعر البيع بزيادة غير مسبوقة.

وعليه تم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة، وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية إعتباراً من أول أمس الجمعة، على النحو التالي: البنزين 95 بـ 13.50 جنيه، البنزين 92 بـ 12.50 جنيه، البنزين 80 بـ 11 جنيه، السولار بـ 10جنيه، غاز تموين السيارات بـ 6.50 جنيه، أسطوانة البوتاجاز بـ 100 جنيه.