شاطئ النخيل يبتلع أول ضحية مع بداية صيف 2024 بالإسكندرية

ابتلغ شاطئ النخيل المعروف بشاطئ الموت أول ضحية لعام 2024، مع بداية فصل الربيع عقب قيام شاب بالتسلل والنزول بمياه البحر للسباحة، وجرفته الأمواج، فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري مدعومة بغواصين متطوعين البحث عن جثمانه.

كان قد تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة العامرية أول، بورود بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بتعرض شاب للغرق بشاطئ النخيل، وانتقل ضباط القسم وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى الشاطئ المشار إليه.

وتبين من الفحص غرق المدعو «سيف الدين ر. ر»، 21 عامًا، عقب تسلله لشاطئ النخيل للنزول للسباحة وجرفة التيار نظرا لارتفاع امواج البحر لتعرض المدينة لنوة العوة التى ضربت الطقس رياح شديدة وامطار متوسطة ولم يعثر على جثمانه حتى الآن، وتم اخطار النيابة العامة التى توالت التحقيق.

وأكد إيهاب المالحي، قائد فريق «غواصين الخير» بالإسكندرية، إنه سيجرى الدفع بعدد من الغواصين رفقة فريق الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الشاب الغريق.، وكشف «المالحي» عن أن الشاب الغريق مقيم بمحافظة الجيزة وأنه حضر رفقة أصدقائه برحلات اليوم الواحد لنزول البحر والاستمتاع، وعند نزولهم جميعا للسباحة جرفته الأمواج.

ولفت المالحي، إلى أنه سيرافق فريق من غواصين الخير مكون من 10 غطاسين تقريبا وسيتوجه إلى شاطئ النخيل لبدء رحلة البحث عن جثمان الشاب، معربًا عن أمله في سرعة العثور على جثمانه وتسليمه إلى ذويه في أقرب فرصة.

وأشار إلى أن هناك فريق آخر من غواصي الخير المتطوعين بمحافظة الإسكندرية سيكون متواجدا على شاطئ النخيل منذ العاشرة صباحا ممن تم توجيه الدعوة لهم للمشاركة في عمليات البحث عن الجثمان.

وتعد هذه هي أولى حالات الغرق في شاطئ النخيل المعروف بـ«شاطئ الموت» منذ بداية عام 2024 والذي سبق وأن تم غلقه بقرار من النيابة العامة لتعدد حالات الغرق فيه إلا أن المحافظ أعلن إعادة فتح الشاطئ مجددًا بعد تسليمه لجهة متخصصة ووفق شروط محددة للحد من حالات الغرق.