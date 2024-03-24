الدوسري خارج حسابات مانشيني أمام طاجيكستان لهذا السبب

استبعد الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ناصر الدوسري لاعب الوسط من حساباته أمام طاجيكستان، الثلاثاء، بداعي الإصابة.

وكشف الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر منصة "إكس"، للتواصل الاجتماعي، السبت، عن أن مانشيني قرر استبعاد ناصر الدوسري من معسكر الأخضر بناءً على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي، ووفقًا للإجراءات المتبعة، وتم الرفع بذلك لناديه لمتابعة حالة اللاعب.

وأصبح ناصر الدوسري رابع لاعب يستبعده المدرب الإيطالي من معسكر الاخضر بداعي الإصابة بعد الثلاثي وليد الأحمد ومتعب الحربي وعبد الله الخيبري، علمًا أن قائمة المبعدين ضمت لاعبًا خامسًا، وهو علي البليهي بداعي الإيقاف.

ميدانيًا، كثف المنتخب السعودي تحضيراته لمواجهة طاجيكستان بتدريبات مسائية على ملعب أكاديمية مهد، السبت، تحت إشراف الإيطالي مانشيني الذي استهلها بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها طبق اللاعبون تمارين تكتيكية متنوعة، قبل أن يجري مانشيني مناورة على كامل مساحة الملعب، واختتمت بتمارين الإطالة.

ومن المقرر أن يواصل الأخضر برنامجه الإعدادي بحصة تدريبية على الملاعب ذاتها، وبعدها تغادر البعثة إلى دوشنبه العاصمة الطاجيكية استعدادًا للقاء طاجيكستان، الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويتصدر الأخضر المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، متفوقًا بـ 5 نقاط عن طاجيكستان صاحب المركز الثاني.