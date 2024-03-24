الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خبير أصوات ومقامات يكشف سر استعانة عمالقة الملحنين بالمشايخ (فيديو)

موسيقى
موسيقى

كشف الدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، كيفية استخدام كبار المقرئين لفن المقامات أثناء تلاوة القرآن الكريم، وسر استعانة عمالقة الملحنين بالمشايخ.

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حفل توقيع أول كتاب في مقامات صوت القرآن للدكتور طه عبد الوهاب

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معرض القاهرة الدولي للكتاب.. "مقامات" سوسن الشريف.. قصص تحتاج لعصف ذهني

وقال خلال حواره مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض على القناة الأولى اليوم الأحد، إنّ هناك كتابين «إيقاعات الفارابي و الموسيقى الكبير»، للفيلسوف محمد ابو النصر يعتبروا المرجعية لأي كلية موسيقية في العالم إلى الأن، وذلك من خلال القرآن الكريم.

عنوان الشعب وثقافته موسيقاه

وأضاف: “أشهر 2 غنوا في العصر الحالي، هم أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، والذي علّم عبد الوهاب هو الشيخ محمد رفعت والشيخ علي محمود، والذي علم أم كلثوم هو الشيخ أبو العلا محمد والشيخ زكريا أحمد، فجميعهم قراء”.

وأوضح: "عنوان الشعب وثقافته موسيقاه، وأي ضيف بينزل مصر بنسمعه النشيد الوطني اللي عمله الشيخ سيد درويش، فالأصل في النغم القرآن، لذلك عمالقة التلحين دائما جلساتهم مع الشيوخ لتنمية العقل.

وتالع أن ترانيم التوراة والإنجيل قديمًا كانت تقوم على 4 مقامات صوتية، لافتا إلى أن جميع الألحان التي توارثناها كانت أيضا رباعية وذلك حتى عام 32 هجريًا، بظهور النغم السباعي، من خلال سماع الآذان ذو الـ7 مقامات.

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