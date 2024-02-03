حفل توقيع أول كتاب في مقامات صوت القرآن للدكتور طه عبد الوهاب

بحضور كوكبة من أهل القرآن وجمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين أقيم حفل توقيع كتاب " مقامات صوت القرآن " الصادر عن شركة " ليدرز للنشر والتوزيع" لمؤلفه الدكتور طه محمد عبد الوهاب الخبير في علم الاصوات والحاصل على الدكتوراه في علم المقامات القرآنية من كلية الدراسات القرآنية جامعة الحضارة الإسلامية ببيروت.



بدأ حفل التوقيع بتلاوة آيات الذكر الحكيم بصوت الطالب محمود محمد محروس بالفرقة الأولى بكلية الطب جامعة الأزهر الشريف.



وأشار الدكتور طه عبد الوهاب مؤلف الكتاب إلى أن الهدف منه هو الاستفادة في التأصيل الذاتى في علم المقامات الصوتية وقال :كنت قد كتبت هذا المؤلف قديما فاطلعته لبعض المهتمين فاشاروا على بنشره والإسراع في ذلك وتأتي أهمية الكتاب بالنسبة للمتلقي والملقي ؛ فالملقي وهو القارئ يهمه كيف يتعامل مع صوته ولا يرهقه وكيف يكون صوته معمرا إلى نهاية العمر يستخدمه ولا يضيع منه. أما المتلقي وهو المستمع يهمه كيف يفهم ما المقصود من معنى الآية ويشعره بمراد المولى من نزول هذه الآية من خلال صوت المتلقي.



واضاف " عبدالوهاب " ان هذا الكتاب يعد أول كتاب فريد من نوعه في هذا التخصص ويهتم بأمور القراء والمنشدين وقد قسمت الكتاب إلى ستة أبواب كل باب مقسم الى فصول مزود بخاصية الباركود ولأول مرة حتى يستطيع الدارس لعلم المقامات أن يفهم ويسمع بالصوت والصورة ؛ وقد أشرت في الفصل الاول إلى تاريخ المقامات الصوتية ففي سنة ٣٥هجرية اول من اكتشف المقامات من القرآن الكريم هو التابعي ابو حاتم عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي (١٤_٧٩) هجريا قاضي البصرة وأبوه هو الصحابي ابوبكرة نفيع بن الحارث وهو أول من قرأ القرآن بالالحان وكانت قراءته خاشعة حزينة اى فيها رقة صوت.



وقال الناشر محمد عبدالرازق رئيس مجلس إدارة شركة ليدرز للنشر والتوزيع أنه كان حريصاً منذ الوهلة الأولى على طباعة مثل هذا السفر الفريد من نوعه في هذا التخصص النادر خدمة القرآن الكريم وأهله ليصدر الكتاب في اكتر من ٣٦٠ صفحة شاملة فنون هذا التخصص فى طباعة فاخرة تليق بهذا العلم المتصل بكتاب الله عز وجل.



وأشاد "عبدالرازق" بالمؤلف الذي استطاع أن يقوم بتبسيط فنون هذا العلم لمحبيه من أهل القرآن والاختصاص والقارئ العادى.



واستعرض الحفل نماذج لأصوات بعض الطلاب وحفظة القران الذين تتلمذوا على يد الدكتور طه عبدالوهاب خبير الاصوات والمقامات وقام المؤلف بتوقيع العديد من نسخ الكتاب التى حرص جمهور المعرض على اقتنائها. الكتاب بعرض داخل جناح دار " ليدرز للنشر والتوزيع" بصالة ١جناح b47 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية.