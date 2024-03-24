الأحد 24 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تمهيد وتسوية الطرق بالوحدات المحلية في المحلة

تمهيد الطرق بالمحلة
تمهيد الطرق بالمحلة

أكد اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز و مدينة المحلة الكبرى، أنه تم اليوم تنفيذ حملات نظافة موسعة بالوحدات المحلية لقرى مركز المحلة تحت إشراف المهندس محمد السباعي و المهندس محمد حنتوش نواب رئيس مركز المحلة و بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية و قد أسفرت الأعمال عن رفع 260 طن قمامة بمعدات الوحدات المحلية و متعهدى جمع القمامة.

وأضاف أن الأعمال شملت أمام المجمع الحكومى بمجلة أبو على و مدخل منشأة الأمراء بمجلة حسن و السويقة و شارع البوسطة ببشبيش و أمام المدارس بدمرو وطريق المحلة / دمرو نطاق ميت الليت و الطرق الرئيسية نطاق العامرية، وأمام الموقف و طريق العلو وعزبة الجندى ببلقينا، وجانبى ترعة القرشية بصفط تراب و مجمع المصالح الحكومية، والمدارس بالهياتم و طريق الكمالية، وكفر فيالة لشبرابابل و نفق المغازى بالجابرية و أمام الوحدات الصحية بنمرة البصل.

ونفذت الوحدات المحلية أعمال تمهيد و تسوية الطرق شملت طريق الجابرية / المحلة نطاق وحدة الجابرية و طريق شبرابابل / كفر فيالة نطاق وحدة شبرابابل .

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