تمهيد وتسوية الطرق بالوحدات المحلية في المحلة

أكد اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز و مدينة المحلة الكبرى، أنه تم اليوم تنفيذ حملات نظافة موسعة بالوحدات المحلية لقرى مركز المحلة تحت إشراف المهندس محمد السباعي و المهندس محمد حنتوش نواب رئيس مركز المحلة و بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية و قد أسفرت الأعمال عن رفع 260 طن قمامة بمعدات الوحدات المحلية و متعهدى جمع القمامة.

وأضاف أن الأعمال شملت أمام المجمع الحكومى بمجلة أبو على و مدخل منشأة الأمراء بمجلة حسن و السويقة و شارع البوسطة ببشبيش و أمام المدارس بدمرو وطريق المحلة / دمرو نطاق ميت الليت و الطرق الرئيسية نطاق العامرية، وأمام الموقف و طريق العلو وعزبة الجندى ببلقينا، وجانبى ترعة القرشية بصفط تراب و مجمع المصالح الحكومية، والمدارس بالهياتم و طريق الكمالية، وكفر فيالة لشبرابابل و نفق المغازى بالجابرية و أمام الوحدات الصحية بنمرة البصل.

ونفذت الوحدات المحلية أعمال تمهيد و تسوية الطرق شملت طريق الجابرية / المحلة نطاق وحدة الجابرية و طريق شبرابابل / كفر فيالة نطاق وحدة شبرابابل .