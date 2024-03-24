الأحد 24 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خبير أصوات يكشف الفرق بين المقامات الموسيقية|فيديو

صورة موضوعية
صورة موضوعية

كشف الدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، الفرق بين المقامات الموسيقية، قائلا إنّ كل منطقة في الفنون الموسيقية ولها مقام خاص بها، مشيرًا إلى أنه يوجد 70 مقاما تابعا لدولة العراق، فهي رائدة في المجال الموسيقي، مواصلا: “كل يوم بكتشف نغم موسيقي في العراق أنا مسمعتهوش”.

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 وأضاف خلال حواره مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض على شاشة القناة الأولى اليوم الأحد، أنّ أصل المقامات الموسيقية الأساسية 8 ، جرى اختصارها في كلمة “صنع بسحرك” وهي: “صبا، نهاوند، ،عجم، بيات، سيكاه، حجاز، رست، كرد” .

لكل مقام معنى

وتابع: “المقام ده يشبه لون معين، لازم أشوف بيعبر عن إيه وهيوصل معنى إيه،  وهناك بيات موسيقي إذا استخدم نغم مش مناسب بيغير المعنى، فهناك نغم حزين  ونغم يسمى مقام الملوك وهو المقام العالي البعيد عن الانكسار، لذلك يجب توظيف المقام في مكانه المناسب لضبط المعنى”.

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