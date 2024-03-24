طقس غائم ورياح متوسطة على مدن ومراكز البحيرة

يسود طقس غائم علي قري ومدن محافظة البحيرة، صباح اليوم الأحد الموافق 24 من شهر مارس 2024، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ، مع سطوع الشمس علي فترات متباعدة ، وتبلغ درجة الحرارة 19درجة مئوية ، ووجود رياح متوسطة تتراوح سرعتها مابين 23إلي 24كم/ساعة ، مثيرة للرمال والأتربة علي كافة الأنحاء، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين أثناء قيادتهم للسيارات ، سواء علي الطرق الرئيسية أو الفرعية .

وفي ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو ، تواجدت أعداد كبيرة من الصيادين ، عقب صلاة الفجر تمهيدا لبدء أعمالهم في صيد الأسماك من البحر المتوسط ، سواء من خلال رحلات صيد اليوم الواحد عبر المراكب الصغيرة ، أو الرحلات الطويلة التي تصل إلي اسبوع عبر المراكب الضخمة .