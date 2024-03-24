الأحد 24 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

طقس غائم ورياح متوسطة على مدن ومراكز البحيرة

حالة الطقس
حالة الطقس

يسود طقس غائم علي قري ومدن محافظة البحيرة، صباح اليوم الأحد الموافق 24 من شهر مارس 2024، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة ، مع سطوع الشمس علي فترات متباعدة ، وتبلغ درجة الحرارة 19درجة مئوية ، ووجود رياح متوسطة تتراوح سرعتها مابين 23إلي 24كم/ساعة ، مثيرة للرمال والأتربة علي كافة الأنحاء، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين أثناء قيادتهم للسيارات ، سواء علي الطرق الرئيسية أو الفرعية . 

وفي ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو ، تواجدت أعداد كبيرة من الصيادين ، عقب صلاة الفجر تمهيدا لبدء أعمالهم في صيد الأسماك من البحر المتوسط ، سواء من خلال رحلات صيد اليوم الواحد عبر المراكب الصغيرة ، أو الرحلات الطويلة التي تصل إلي اسبوع عبر المراكب الضخمة .

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