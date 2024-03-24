بولندا تتهم روسيا بانتهاك مجالها الجوي في هجوم على أوكرانيا

قالت القوات المسلحة البولندية، إن روسيا "انتهكت المجال الجوي البولندي" في ساعة مبكرة من صباح الأحد، بصاروخ كروز أُطلق على أهداف في غرب أوكرانيا.

وأوضحت القوات المسلحة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، أنه "في 24 مارس الساعة 04,23 صباحا (03,23 بتوقيت غرينتش)، حدث انتهاك للمجال الجوي البولندي بصاروخ كروز، أطلقه الطيران بعيد المدى لروسيا الاتحادية اللية الماضية".

وأضافت: "دخل الجسم أجواء بولندا بالقرب من بلدة أوسيردو (بإقليم لوبلين) ومر بها لمدة 39 ثانية. وخلال الرحلة بأكملها، رصدته أنظمة الرادار العسكرية".

وقبل ساعات، قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا نفذت هجوما جويا على العاصمة كييف، في وقت مبكر الأحد، وإن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية شاركت في صد الهجوم.

وقال رئيس بلدية المدينة، فيتالي كليتشكو، عبر تطبيق الرسائل تلغرام، إن انفجارات دوت في العاصمة بعد أن قالت الإدارة العسكرية في المنطقة إن أنظمة الدفاع الجوي شاركت في صد الهجوم.

وسمع شهود من رويترز عدة انفجارات، ورأوا إسقاط بعض الأسلحة الجوية.

وصعّدت روسيا وأوكرانيا هجماتهما الجوية المتبادلة في الأسابيع الأخيرة.

وتأتي غارات الأحد، غداة اتهام روسيا لأوكرانيا، بالضلوع في الهجوم الدموي الي وقع في العاصمة الروسية موسكو، الجمعة، وأسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، وذلك بالرغم من تبني تنظيم داعش الإرهابي للهجوم، ونفي كييف أية علاقة لها به.

وفي ذات السياق، شنّت القوّات الروسيّة غارات جوّية فجر اليوم (الأحد) على كييف ومنطقة لفيف في غرب أوكرانيا، وفق مسؤولين محلّيين. وكتب رئيس بلديّة كييف فيتالي كليتشكو على «تلغرام»: «انفجارات في العاصمة. الدفاع الجوّي يعمل. لا تغادروا الملاجئ».

من جهته، أفاد حاكم منطقة لفيف، ماكسيم كوزيتسكي، بوقوع هجمات صاروخيّة في ستراي، جنوب مدينة لفيف.

وقال الجيش إنّه تمّ إصدار تحذير من غارات جوّية في كلّ أنحاء أوكرانيا، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

من جانبها، قالت القيادة التشغيليّة للقوات المسلّحة البولنديّة من جهتها، إنّها «راقبت خلال الليل نشاطاً مكثّفاً للطيران البعيد المدى للاتّحاد الروسي» على صلة بالهجمات في أوكرانيا. وأضافت في بيان: «كلّ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المجال الجوّي البولندي قد تمّ تفعيلها، والقيادة التشغيليّة للقوات المسلّحة البولنديّة تراقب الوضع باستمرار».