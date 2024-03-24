فتح باب الحجز لتذاكر مباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس العاصمة

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لمباراة منتخب مصر ونظيره منتخب كرواتيا في كأس عاصمة مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة المقرر لها العاشرة مساء الثلاثاء المقبل 26 مارس بإستاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة.



وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن تدريباته استعدادًا لمواجهة كرواتيا في العاشرة مساء 26 مارس الجاري في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

أدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة نيوزيلندا التي أقيمت مساء الجمعة، تدريبات خفيفة بينما أدى باقي اللاعبين تدريبات بدنية وجمل فنية.

حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام وإبراهيم حسن عقب انتهاء المران، على حضور مباراة تونس وكرواتيا والتي انتهت بفوز كرواتيا بضربات الترجيح.



وتأهل منتخب كرواتيا لنهائي بطولة كأس عاصمة مصر الدولية الودية بالفوز على تونس بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ليضرب موعدًا مع منتخبنا الوطني.

وحسم منتخب كرواتيا ركلات الترجيح لصالحه بعدما أهدر الثلاثي حمزة الجلاصي وسيف الجزيري وأسامة الحدادي للمنتخب تونس مقابل ركلتين فقط ضائعتين من كرواتيا.