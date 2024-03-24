سفارات أجنبية تتضامن مع روسيا في حدادها الوطني

نكست سفارات العديد من دول العالم في موسكو أعلامها حدادا على ضحايا هجوم كروكوس الإرهابي في ضواحي العاصمة الروسية تزامنا مع إعلان اليوم الأحد 24 مارس يوم حداد وطني في عموم روسيا.

ونكست سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وألمانيا والسويد وهنغاريا وبلغاريا أعلام دولها إلى منتصف السارية في إشارة إلى التضامن مع الشعب الروسي في يوم الحداد الوطني على الضحايا.

وجاء في بيان للسفارة الأمريكية في "تلغرام": "اليوم، نكست السفارة الأمريكية في موسكو علمها إلى منتصف السارية تضامنا مع الشعب الروسي الذي حزن على الخسائر في الأرواح نتيجة الهجوم الإرهابي (كروكوس) المروع الذي وقع في 22 مارس".

ونشرت السفارة صورة للعلم منكسا.

بدرورها، قالت سفارة هولندا بموسكو في بيان: "في يوم الحداد الوطني في روسيا، تم تنكيس العلم فوق السفارة الهولندية"، وأظهرت الصور المنشورة على قناتها في "تلغرام" أن علمي هولندا والاتحاد الأوروبي قد تم تنكيسهما.

وأظهرت الصور والفيديوهات من مناطق العاصمة موسكو تنكيس العديد من السفارات الغربية والأجنبية لأعلامها اليوم الأحد 24 مارس.

على جانب آخر، شنّت القوّات الروسيّة غارات جوّية فجر اليوم (الأحد) على كييف ومنطقة لفيف في غرب أوكرانيا، وفق مسؤولين محلّيين. وكتب رئيس بلديّة كييف فيتالي كليتشكو على «تلغرام»: «انفجارات في العاصمة. الدفاع الجوّي يعمل. لا تغادروا الملاجئ».

من جهته، أفاد حاكم منطقة لفيف، ماكسيم كوزيتسكي، بوقوع هجمات صاروخيّة في ستراي، جنوب مدينة لفيف.

وقال الجيش إنّه تمّ إصدار تحذير من غارات جوّية في كلّ أنحاء أوكرانيا، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

من جانبها، قالت القيادة التشغيليّة للقوات المسلّحة البولنديّة من جهتها، إنّها «راقبت خلال الليل نشاطاً مكثّفاً للطيران البعيد المدى للاتّحاد الروسي» على صلة بالهجمات في أوكرانيا. وأضافت في بيان: «كلّ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المجال الجوّي البولندي قد تمّ تفعيلها، والقيادة التشغيليّة للقوات المسلّحة البولنديّة تراقب الوضع باستمرار».

وكان مسؤولون أوكرانيون قد قالوا، في وقت مبكر اليوم (الأحد)، إن روسيا نفذت هجوماً جوياً على العاصمة كييف، وإن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية شاركت في صد الهجوم.

وفي سياق متصل، قال ميخائيل رازفوزاييف، حاكم سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت أكثر من عشرة صواريخ. وأضاف الحاكم عبر تطبيق التراسل «تلغرام»: «جيشنا يتصدى لهجوم واسع على سيفاستوبول». وقال إن المعلومات الأولية أظهرت إسقاط أكثر من عشرة صواريخ.

وتابع بأن امرأة أصيبت بشظية كما لحقت أضرار بمبنى إداري وخط للغاز، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.