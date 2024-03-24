محافظ أسيوط يتفقد أعمال التطوير الجارية بمستشفى الصدر

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمستشفى الصدر بحي شرق مدينة أسيوط للاطمئنان على سير العمل وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة أعمال رفع كفاءة القطاع الصحي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وذلك للنهوض والإرتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة تنفيذاً لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط ، والدكتور محمد جمال مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة، والدكتورة صفاء ابوالعلا مدير مستشفى الصدر بأسيوط، والدكتورة أمل عمر نائب مدير مستشفى الصدر بأسيوط ، وسيد عبدالجواد رئيس حي شرق مدينة أسيوط.

وبدأ محافظ أسيوط، جولته بتفقد أفسام المستشفى المختلفة وتابع سير العمل حيث تفقد قسم العناية المركزة والعناية المتوسطة ومعامل المستشفى كما اطمئن على صحة المرضى والخدمات الصحية المقدمة لهم والتي تلبي احتياجاتهم في كافة التخصصات كما تفقد أعمال التطوير التي يجري تنفيذها بالمبنى القديم بالمستشفى والمبنى الجديد لتحسين الخدمة الطبية المقدمة والتيسير على المواطنين وذلك في إطار دعم وتطوير الخدمات الصحية والارتقاء بالقطاع الصحي بالمحافظة.

وأكد المحافظ، حرص الدولة على التطوير المستمر للمؤسسات الطبية لمواكبة أحدث النظم والتجهيزات للإرتقاء بالمنظومة الطبية مشيرًا إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير المنظومة الصحية وإعادة تأهيل البنية التحتية وتطويرها حيث يجري تطوير رفع كفاءة 4 مستشفيات مركزية لتصبح نموذجية بتكلفة مليار و212 مليون بخلاف التطوير الذي يتم بالمستشفيات العامة فضلًا عن إنشاء ورفع كفاءة وتطوير 98 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه لافتًا إلى أننا نسير في اتجاه تحسين المنظومة الطبية والصحية من خلال أعمال التطوير المختلفة وتوفير كل الاحتياجات لها لجعل الخدمة الصحية المقدمة للمواطن وخاصة البسيط خدمة مميزة.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام القطاع الصحي والعمل على تعظيم الامكانيات وتلبية الاحتياجات اللازمة لتقديم خدمة طبية لائقة لافتاً إلى متابعته المستمرة والميدانية لسير العمل بكافة المستشفيات والوحدات الصحية من بينها جولات بشكل مفاجئ للتأكد من توافر الخدمات الصحية مشيداً بالجهود المبذولة من قبل العاملين بالقطاع الصحي في أسيوط في تقديم الخدمة وفقاً للامكانات المتاحة موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا لمعايير الجودة والحفاظ على الأجهزة الطبية الجديدة والصيانة المستمرة لها.

من جانبه أوضح الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن أعمال التطوير التي يجري تنفيذها بالمبنى القديم بمستشفى الصدر تتضمن عناية مركزة جديدة بوقة 30 سرير بمشتملاته وأجهزة التنفس الاصطناعي، فضلًا عن عناية مركز للاطفال بقوة 3 أسرة ووحدة المناظير الشعبية التنفسية بجانب التطوير داخل الأقسام العادية، كما يجري الانتهاء من المبنى الجديد الذي يضم جهاز الأشعة المقطعية الجديد وجهاز الأشعة العادية ووحدة التشخيص عن بعد واستراحات الزمالة والأطباء وقاعة محاضرات.