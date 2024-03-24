وفد فرنسي طبي يتابع منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية

استقبلت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية،وفد الوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة الخبرة الفرنسية، برئاسة سيسل كوبريه، المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية، ومارتن فورتيس، المدير الاقليمي للوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية Expertise france.

وشملت الزيارة مجمع الإسماعيلية الطبي، ومركز طب أسرة الشهداء، حيث تأتي الزيارة ضمن جهود دعم التعاون التقني والفني القائم لتسريع وتيرة تطبيق التأمين الصحي الشامل.

وتفقد مجمع الإسماعيلية الطبى والتعرف بشكل مفصل على تجهيزات المجمع الذي يُعد صرحًا طبيًا لخدمة منتفعي التغطية الصحية الشاملة بالإسماعيلية، ويضم 9 مباني تخصصية لتقديم الرعاية العلاجية للمنتفعين في مختلف التخصصات الطبية وتشمل أيضًا العديد من الخدمات الطبية والعلاجية المستحدثة، ثم تم تفقد الأقسام المختلفة للمجمع، بدءًا من القسم الداخلي، ثم الأقسام الفندقية، وصولًا إلى الرعايات المركزة، وتم الإطلاع على مستوى جودة الخدمة الطبية المقدمة بتلك الأقسام.

وتابع الوفد زيارته بتفقد مركز طب أسرة الشهداء كنموذج لمنشآت الرعاية الأولية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، كَوْن منشآت طب الأسرة هي البوابة الأولى للمنتفع، حيث تقدم 80%من الخدمة الطبية والعلاجية التي يحتاجها المواطن، حيث تم تفقد عيادات «طب الأسرة، الأسنان، تنظيم الأسرة، المعمل، الأشعة، الصيدلية»، وتم التعرف على رحلة المريض داخل المنشأة، بدءًا من غرفة التسجيل الطبى، ثم المحطة التمريضية، مرورًا بزيارة طبيب الأسرة أو أي التخصصات الطبية الأخرى، وصولًا إلى الصيدلية والتعرف على آلية صرف العلاج والخروج من المنشأة، أو الإحالة إلى المستوى الأعلى طبيًا حال احتياج المريض لخدمات طبية أعلى، كما تم تفقد أعمال المبادرات الرئاسية وآلية صرف علاج الأمراض المزمنة وآلية عمل المنظومة المميكنة من خلال تطبيقات وبرامج منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأعربت سيسل كوبرية، المدير الإقليمي لوكالة التنمية الفرنسية، عن سعادتها بتجربتها المثمرة بزيارة منشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، فيما أشاد مارتن فورتيس، المدير الاقليمي للوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية Expertise france، في كلمته المدونة بالطفرة النوعية التى حدثت فى منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية من حيث التجهيزات التقنية والفنية ومدى تطور مهارات العاملين به فى تنفيذ المعايير والسياسات والالتزام بإجراءات الجودة والسلامة كافة وكذلك ابتكار آليات تسهل العمل، وتزيد الإنتاجية وتقلل جميع أنواع الهدر بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات الصحية للمرضى.

هذا وكان فى استقبال الوفد ومرافقتهم خلال الزيارة الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للشئون الفنية، والدكتور مازن علاء الدين، المشرف العام على التعاون مع منظمات التنمية الدولية ومنسق منحة الوكالة الفرنسية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، ومن فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية الدكتور محمد سامي حامد، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية وعدد من قيادات الهيئة بالفرع.

وضم وفد الوكالة الفرنسية الذي استقبلته منشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية أيضًا، كليمانس فيدل، مدير الوكالة في مصر، وجيروم تورا، نائب مدير مكتب مصر، والدكتور مجدي عيسى، خبير النظم الصحية والمنسق القومي لمنحة الوكالة الفرنسية، والسيدة شيري ماهر، مدير حسابات منحة الوكالة الفرنسية.

كما ضمت الزيارة من هيئة التأمين الصحي الشامل مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة لتأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد صيام، مدير عام الإدارة العامة لاقتصاديات الصحة، وأحمد عيسى، مستشار تطويرالأعمال بالتأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد بركات، مدير فرع هيئة التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية، ومحمد وائل، منسق مشاريع الوكالة الفرنسية بوزارة المالية.