التشكيل المتوقع لمنتخب إيطاليا ضد الإكوادور

يخوض منتخب ايطاليا، اختبار قوى أمام نظيره منتخب الاكوادور، مساء اليوم، في المواجهة التى تجمع بين المنتخبين، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

تشكيل منتخب إيطاليا المتوقع أمام الإكوادور

في حراسة المرمى: دوناروما

في خط الدفاع: بونجيورنو – دي لورينزو – سكالفيني

في خط الوسط: أودوجي – بونافينتورا – لوكاتيلي – كامبياسو

في خط الهجوم: كييزا – فراتيسي – ريتيجي.

ويستعد منتخب إيطاليا لخوض بطولة أمم أوروبا المقرر لها الصيف المقبل ووقع المنتخب الإيطالي في المجموعة الثانية مع منتخبات إسبانيا وكرواتيا وألبانيا.

وتفوق منتخب الإكوادور في مباراته الودية الأولى خلال هذا التوقف الدولي على جواتيمالا بهدفين دون رد.

وشهدت قائمة منتخب إيطاليا مفاجآت قوية في اختيارات المدير الفني لوتشيانو سباليتي والتي تستعد لمواجهتين وديتين خلال فترة الأجندة الدولية أمام فنزويلا والاكوادور يومي 18 و 24 مارس الجاري.

ويتواجد 6 لاعبين بقائمة الأدزوري من الإنتر وهم باريلا وفراتيسي وباستوني واتشيربي ودارميان ودي ماركو على الرغم من وداع النيراتزوري لبطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي.

قائمة منتخب ايطاليا

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)، أليكس ميريت (نابولي)، إيفان بروفيديل (لاتسيو)، جولييلمو فيكاريو (توتنهام).

في خط الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي (إنتر ميلان)، أليساندرو باستوني (إنتر ميلان)، كريستيانو بيراجي (فيورنتينا)، ماتيو دارميان (إنتر ميلان)، جيوفاني دي لورينزو (نابولي)، فيديريكو ديماركو (إنتر ميلان)، فيديريكو جاتي (يوفنتوس)، جيانلوكا مانشيني (روما)- جورجيو سكالفيني (أتالانتا)، ديستني أودوجي (توتنهام).

في خط الوسط: نيكولو باريلا (إنتر ميلان)، جياكومو بونافينتورا (فيورنتينا)، بريان كريستانتي (روما)، دافيدي فراتيسي (إنتر ميلان)، مانويل لوكاتيلي (يوفنتوس)، ساندرو تونالي (نيوكاسل يونايتد).

في الهجوم: دومينيكو بيراردي (ساسولو)، فيديريكو كييزا (يوفنتوس)، مويس كين (يوفنتوس)، جياكومو راسبادوري (نابولي)، جيانلوكا سكاماكا (أتالانتا)، ماتيا زكاغني (لاتسيو)، نيكولو زانيولو (أستون فيلا).



