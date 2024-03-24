28 مارس.. إنطلاق دورة تنس الطاولة بجامعة الإسماعيليه الأهلية

أعلنت إدارة الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تنظيم مسابقة تنس الطاولة، وذلك يوم الخميس الموافق 28 مارس في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمبنى G بمقر الجامعة بمدينة الإسماعيلية، الجديدة.وذلك ضمن الأنشطة الطلابية خلال شهر رمضان المبارك.

يأتي تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وشارك نحو 40 طالب وطالبة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، في مسابقة تسميع وتجويد القرآن الكريم والإنشاد الديني والابتهالات التي نظمتها إدارة الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأسبوع الماضي.

وشارك في تحكيم المسابقة نخبة من مشايخ الأزهر الشريف هم الشيخ أشرف السعيد مديرعام الإدارة العامة لمنطقة الوعظ بالإسماعيلية، والشيخ عبد الرحمن محمد عضو لجنة الفتاوى بالإسماعيلية.



وكان الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، قام بتعريف الطلاب بأهداف مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية، والتي تتمثل في غرس حب القرآن الكريم وتقديسه وتعظيمه، وحب الرسول صلى الله عليه وسلم في نفوس النشء.

إلى جانب الحث على حفظ كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتطبيق أحكام التجويد عمليًا أثناء تلاوة القرآن الكريم، مع التدريب على استنباط الأحكام والآداب الإسلامية، التي يدعو إليها القرآن الكريم والسنة النبوية، وتوظيفها في الحياة العامة.

إلى جانب تنمية المواهب المتميزة في حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية بين أبنائنا الطلاب، وتنمية روح التنافس والعمل كفريق بين المشاركين في المسابقة، واكتشاف الأصوات الحسنة في تلاوة القرآن الكريم وتشجيعها ومتابعتها.



