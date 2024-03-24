وديًا.. إيطاليا تلتقي الاكوادور استعدادًا لـ "يورو 2024"

يتقابل منتخب إيطاليا أمام نظيره الاكوادوري، مساء اليوم، على ملعب ريد بول آرينا، في المواجهة الودية، التى تجمع بين المنتخبين، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وتقع إيطاليا في المجموعة الثانية باليورو رفقة "إسبانيا وكرواتيا وألبانيا"، واستطاع المنتخب الإيطالي الفوز في الودية الأولى التي خاضها أمام فنزويلا بنتيجة (2-1).

أما منتخب الإكوادور فيخوض المباراة استعدادًا لبطولة كوبا أمريكا 2024 المقررة الصيف المقبل أيضًا، حيث يتواجد في المجموعة الثانية، رفقة "المكسيك وفنزويلا وجامايكا".

وتفوق منتخب الإكوادور في مباراته الودية الأولى خلال هذا التوقف الدولي على جواتيمالا بهدفين دون رد.



وتنطلق صافرة مباراة إيطاليا والإكوادور الودية اليوم الأحد على ملعب ريد بول آرينا في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية وقطر.





تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق إذاعة المباريات الودية استعدادا لليورو.