يخوض منتخب مصر مباراته القادمة في كأس عاصمة مصر، أمام نظيره منتخب كرواتيا، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل 26 مارس 2024 على ملعب إستاد مصر بالعاصمة الإدارية.

موعد مباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر

وتنطلق صافرة بداية المباراة النهائية بين مصر وكرواتيا لبطولة كأس العاصمة الإدارية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.



القنوات الناقلة لمباراة مصر القادمة في كأس عاصمة مصر

ووتذاع مباراة مصر وكرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر يوم الثلاثاء المقبل، عبر شبكة أون تايم سبورت المالكة لحقوق إذاعة مباريات البطولة الودية.

وتأهل منتخب كرواتيا لنهائي بطولة كأس عاصمة مصر الدولية الودية بالفوز على تونس بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وحسم منتخب كرواتيا ركلات الترجيح لصالحه بعدما أهدر الثلاثي حمزة الجلاصي وسيف الجزيري وأسامة الحدادي للمنتخب تونس مقابل ركلتين فقط ضائعتين من كرواتيا.