سلامة الغذاء تصدر تقريرها الأسبوعي الــ 12 لعام 2024

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 12 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 16 – 22 مارس، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 85 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس، وتم تسجيل 10 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، واستوفت 5 منشآت لاشتراطات التسجيل، 3 منشآت لاشتراطات التأهيل، 1 منشأة لاشتراطات الاعتماد.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 57 زيارة، وتم تسجيل 5 منشآت بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما تم اعتماد 5 منشآت أخرى وجاري إدراج 2 منشأة بالقائمة المعتمدة، وأصدرت الإدارة 3272 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1656 شركة مصدرة.

في 17 من مارس الجاري شاركت الهيئة بحضور المؤتمر المصري الإيطالي لخدمات الشحن (الرورو) لإنشاء خط سريع للشحن بين مينائي تريستا الإيطالي وميناء دمياط لنقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 4680 رسالة بنحو 235 ألف طن لعدد 1700 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 550 صنف من خضروات وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 45 ألف طن، تليها خضروات متنوعة مجمدة بإجمالي 15 ألف طن، ثم فاصوليا بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 66 صنف بنحو 72 ألف طن.

وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 70 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 11 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 4 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 37 صنف بنحو 85 ألف طن.

ومثلت السعودية وهولندا واسبانيا وإيطاليا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 155 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 860 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 800 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 650 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1765 رسالة بنحو 511 ألف طن لعدد 690 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 145 صنف من قمح وفول صويا وزيوت متنوعة من 85 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا، أمريكا، اندونيسيا واستراليا.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 442 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 330 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 260 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 67 منتج و11 شركة، ونفذت 9 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 669 منتج جديد، وأصدرت 12 شهادة بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 8 زيارات تفتيش لمواقع تخزين القمح (الصوامع) في محافظتي البحيرة والقاهرة،

وتم تسجيل 3 مواقع لتخزين القمح بمحافظة البحيرة.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 25 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 12 شكوى وجاري فحص 13 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 634 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الجيزة، الشرقية، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، شمال سيناء، أسوان، مطروح، البحيرة، الاسماعيلية، الوادي الجديد، القليوبية، المنيا، الفيوم، المنوفية الإسكندرية، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 19 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 2 فرع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1655 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

وبالتنسيق مع إدارة الشكاوى، تم تنفيذ 4 حملات على عدد 24 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها لاشتراطات سلامة الغذاء.

وتم تسجيل 534 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 358 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 116 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 23 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الجيزة، المنوفية، القليوبية، بني سويف، سوهاج، الإسكندرية، الأقصر وجنوب سيناء، وتم استيفاء 1 منشأة تخزينية لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي، وتم إدراجها بالقائمة المعتمدة للهيئة.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 10 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات الجيزة، بني سويف، الغربية، الدقهلية، القليوبية والفيوم.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 32 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة والقاهرة ، وتم تسجيل 14 مطعم و 1 فندق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 13 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الدقهلية، والجيزة، وتم تسجيل عدد 1 وحدة طعام بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 3 وحدات للاشتراطات وتم إصدار شهادة مؤقتة لها.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 339 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 3 زيارات رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.

كما تم عقد برنامج تدريبي لعدد من منشآت تداول الأسماك ومفتشي الإدارة والخاص بنظم الرقابة الرسمية في إطار متطلبات وتشريعات الاتحاد الأوروبي وذلك في إطار الزيارة المرتقبة من قبل الاتحاد الأوروبي.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 10 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن، بالإضافة إلى 68 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وتم تسجيل 2 مجزر دواجن بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 5 مأموريات رقابية في محافظات القليوبية، القاهرة والجيزة.