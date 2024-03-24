قيمة زكاة الفطر ووقت إخراجها

قيمة زكاة عيد الفطر للعام الحالي 2024، يشغل بال الكثير من المسلمون وظهر ذلك جليا في تكثيف البحث عبر " جوجل" عن زكاة الفطر وقيمتها، والموعد المحدد لإخراجها، حيث حددت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر 35 جنيهًا كحد أدنى.

قيمة زكاة الفطر

وتعادل قيمة زكاة الفطر 2.5 كيلوجرام من القمح لكل فرد، وقد كشف الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، أهمية تقديم زكاة الفطر منذ اليوم الأول لشهر رمضان مع العلم أن آخر موعد لإخراج زكاة الفطر يكون قبل صلاة العيد.

زكاة الفطر

وتوجه الزكاة للفقراء والمحتاجين، كما يجوز إخراج زكاة الفطر بالقيمة مالًا بدلًا من الحبوب، وذلك لتيسير على مستحقي الزكاة في قضاء حاجاتهم.

مصارف زكاة الفطر

وقد ذكر الله عز وزجل في كتابه الكريم مصارف زكاة الفطر "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" التوبة: 60