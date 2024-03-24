الأحد 24 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

قيمة زكاة الفطر ووقت إخراجها

زكاة الفطر
زكاة الفطر

قيمة زكاة عيد الفطر للعام الحالي  2024، يشغل بال الكثير من المسلمون وظهر ذلك جليا في تكثيف البحث عبر " جوجل" عن زكاة الفطر وقيمتها، والموعد المحدد لإخراجها، حيث حددت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر 35 جنيهًا كحد أدنى.

txt

دعاء نية الصيام

txt

كلام فى الصيام

 قيمة زكاة الفطر

وتعادل قيمة زكاة الفطر 2.5 كيلوجرام من القمح لكل فرد، وقد كشف الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، أهمية تقديم زكاة الفطر منذ اليوم الأول لشهر رمضان مع العلم أن آخر موعد لإخراج زكاة الفطر يكون قبل صلاة العيد.

زكاة الفطر

وتوجه الزكاة  للفقراء والمحتاجين، كما يجوز إخراج زكاة الفطر بالقيمة مالًا بدلًا من الحبوب، وذلك لتيسير على مستحقي الزكاة في قضاء حاجاتهم.

مصارف زكاة الفطر 

وقد  ذكر الله عز وزجل في كتابه الكريم مصارف زكاة الفطر "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" التوبة: 60

مواد متعلقة

الدكتور أحمد عمر هاشم يوضح مقدار زكاة الفطر

من هم الذين لا تجب عليهم زكاة الفطر ؟
الجريدة الورقية