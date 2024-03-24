مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا".. دعمٌ مباشرٌ للمواطنين وتخفيفٌ للأعباء المعيشية

تتبنى وزارة الزراعة منذ ثلاث سنوات مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" تجسيدًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحاربة الغلاء وتحقيق التوازن في الأسواق.

تهدف المبادرة إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وخلق حالة من الرضا الاجتماعي.

وتُنفذ المبادرة على عدة محاور:

أولاً: المنافذ الثابتة:

ارتفع عددها من 70 منفذاً إلى 274 منفذاً منتشراً في جميع أنحاء الجمهورية.

تهدف إلى توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% و 50% في بعض السلع.