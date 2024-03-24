مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا".. دعمٌ مباشرٌ للمواطنين وتخفيفٌ للأعباء المعيشية
تتبنى وزارة الزراعة منذ ثلاث سنوات مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" تجسيدًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحاربة الغلاء وتحقيق التوازن في الأسواق.
تهدف المبادرة إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وخلق حالة من الرضا الاجتماعي.
وتُنفذ المبادرة على عدة محاور:
أولاً: المنافذ الثابتة:
- ارتفع عددها من 70 منفذاً إلى 274 منفذاً منتشراً في جميع أنحاء الجمهورية.
- تهدف إلى توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% و 50% في بعض السلع.
- يتم التنسيق مع المحافظين لفتح المزيد من المنافذ لتصل إلى 300 منفذ بحلول منتصف العام.
ثانياً: المنافذ المتحركة:
- تم إنشاء أسطول من 33 منفذاً متحركاً تجوب ميادين المحافظات والشوارع الرئيسية.
- تهدف إلى الوصول إلى المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
ثالثاً: المعارض الكبرى:
- تقام في القاهرة الكبرى للعام الخامس.
- تضم 60 عارضاً لعرض 220 سلعة غذائية تلبي احتياجات الأسرة.
- تصل التخفيضات في المعارض إلى 30% و 50% في بعض السلع.
وتُعدّ مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" نموذجاً ناجحاً للتعاون بين وزارة الزراعة والجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.
وتُساهم المبادرة بشكلٍ كبيرٍ في تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.