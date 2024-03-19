إنفوجراف.. أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ١٣٧ من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ١٢ وحتى ١٨ مارس الجاري.

مديرية الطب البيطري

وخلال هذا الاسبوع شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملاتها الرقابية على الأسواق حيث تم ضبط 5975 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كذلك تم المرور على مراكز بيع الادوية واللقاحات البيطرية، وضبط مصنع ادوية بيطرية غير مرخص، فضلاً عن 22 طن تقريبا مواد خام بودرة، و4500 لتر تقريباً من المواد الخام السائلة والمستخدمة لتصنيع الادوية البيطرية، 8855 عبوة ادوية بيطرية، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، اجتماعا مع مسئولي الادارة المركزية للموارد المائية والرى ومديرى الادارات الزراعية، حيث تناول الاجتماع التنسيق حول الأعمال المشتركة، ومن بينها: خطة تطهير المساقي الخصوصية التي تتم بمعرفة جهاز تحسين الأراضي بالقليوبية.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، ازالة (65) حالة تعدي على الاراضي الزراعية، كما تم تنظيم يوم حقل بمركز الشهداء لمحصول القمح من الزراعة، كما تم المرور على (33) محل اعلاف، و(43) مركز تجميع ألبان و(5) مصانع أعلاف، كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية، حملاتها الرقابية على الاسواق حيث تم ضبط 290كجم لحوم مجمده ومفروم وكبده مجمده وسجق غير صالح للاستهلاك الادمي، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قافلة بيطرية مجانية، بالتعاون مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية، بمركز الإبراهيمية، كما شنت المديرية 27 حملة تم المرور فيها على عدد 57 سوق لبيع اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم حيث تم ضبط حوالى طن و 282 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم مصنعة وكبده ودواجن مفروم واسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

محصول القمح

بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة حصاد محصول بنجر السكر، كما تم عقد ندوة إرشادية حول محصول القمح ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بإنتاجية محصول القمح، كذلك تم عقد يوم حقل بالحقول الإرشادية لمشروع ترشيد استخدام المياه في الانشطة الزراعية، كما تم مرور لجنة المكافحة لمتابعة أعمال المكافحة الدورية، كذلك واصلت أيضا مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على الزراعات الشتوية وخاصة زراعات القمح ومتابعة مدى تقدمها ومدى تأثرها بالظروف المناخية الحالية.



وقاامت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، بالتعاون مع نقابة المهن الزراعية بالمحافظة بتوفير لحوم حمراء( بتلو ) إنتاج مزارع سيناء وذبحها بالمجزر النصف آلي حرصا على تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، كما استقبلت المديرية أشجار المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية 100مليون شجرة، وتم توزيع الشتلات على مختلف مدن ووديان المحافظة، كما تم أيضا متابعة محصول القمح بوادي الطور ورأس سدر، كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، بتفقد محطة غربله التقاوي، للوقوف على خطة المحطة لهذا الموسم في تجهيز التقاوي المعتمدة لمختلف المحاصيل الصيفية وأهمها تقاوي القطن.

فيما تفقدت مديرية الزراعة بمحافظة البحر الاحمر، منافذ بيع السلع الغذائية، كما شنت مديرية الطب البيطري، حملة مكبره بمدينة الغردقة للتفتيش على اللحوم حيث تم ضبط 360 كجم لحوم ضأن مذبوحة خارج المجزر بإحدي القرى السياحية.

مديرية الطب البيطري

اجتماع مع الأطباء البيطريين وتحصين 195 ألف رأس ماشية

عقدت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، اجتماعاً للأطباء البيطريين ومديري الادارات، لمناقشة جهود الإدارات، كما تم الانتهاء من تحصين 195 الف راس ماشية ضد مرضي الجلد العقدي في الأبقار وجدري الأغنام والماعز، وترقيم وتسجيل ( ١٥٣٣٦ ) رأس ماشية.



يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.