أدعية مستحبة ترديدها أيام شهر رمضان المبارك

يدعو المسلمون لربهم في كل وقت وحين حتى يستجيب لهم ويزيدهم من الخير أو يمنع عنهم الشر، لكن الدعاء أول جمعة في رمصان له طعم خاص، كون الشهر المبارك هو رمضان.

أدعية مستحبة

-اللهم في هذه الأيام المباركة نسألك أن تغفر ذنوبنا جميعها، وأن تتقبّل منّا توبتنا، وأن تعفو عنّا وترحمنا. اللهم اغفر ذنوبي، واستر عيوبي، واعفُ عن خطاياي، وتجاوز عن تقصيري وإسرافي في أمري.

-اللهم في هذه الليلة المباركة اللهم صلّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، صلاة قوة وعافية ومدد تحمي بها الروح والجسد والأهل والمال والولد، ولا يٌقدر بها علينا أحد، وتحفظنا بها من العين والجن والشر والسحر والحسد ولا يحصر نورها الحد والعدد، بحق قل هو الله أحد.الله الصمد لم يلد».

-اللهم إنّا نسألك الجنّة وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، وأكرمنا بمغفرتك وتفضّل علينا بعفوك يا عفوّ يا غفور يا ذا الفضل والإحسان

اللهم ظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك في هذه الأوقات المباركة من يوم الجمعة.