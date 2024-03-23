دعاء اليوم الثالث عشر من شهر رمضان المبارك

يوافق اليوم الثالث والعشرون من مارس 2024، اليوم الثالث عشر من شهر رمضان المبارك، وفي تلك الأيام المباركة يهتم الصائمين بالتقرب إلى الله بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن، لذا تنشر "الوفد" دعاء 13 رمضان.

دعاء يوم 13 رمضان

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم طهرني فيه من الدنس والأقدار، وصبرني على كائنات الأقدار، ووفقني للتقى وصحبة الأبرار، بعونك ياقرة عين المساكين.

اللهم يامن خلقتني ورزقتني واكرمتني بدينك دون حول مني ولا قوة، أسألك بقوتك هذه أن تقويني وتعينني على طاعتك، وأن تدبر لي الأمر وألا تجعل لي من دونك سلطانا.

اللهم إني أرجوك في أيامك المباركة هذه أن تجزل علي بعظيم الكرم والإحسان كما عهدتك ربا كريما، اللهم إنك الغني ونحن الفقراء إليك، أسألك ألا تحرمني قربك وطاعتك ورضاك.

شهر رمضان المبارك

وكانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، في احتفالية رسمية حضرها كبار رجال الدولة، أن 10 مارس 2024 هو المتمم لشهر شعبان، والإثنين 11 مارس هو غرة رمضان المبارك.