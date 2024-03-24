إشادات فرنسية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية

بالفيديو من داخل مجمع الإسماعيلية الطبي

أعلنت هيئة الرعاية الصحية من خلال «نشرها لفيديو» عن إشادات وفد الوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة الخبرة الفرنسية، وذلك عقب زيارتهم لعدد من منشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية

وتضمن الفيديو إشادة السيدة سيسيل كوبري، المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية بشمال أفريقيا للتطوير والتنمية، والتي أعربت فيه عن سعادتها بزيارة مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، مشيدة بحداثة تجهيزات المجمع وامكاناته المتطورة فضلًا عن نظم المعلومات وآلية الربط الالكتروني بين كافة مدخلات النظام الصحي تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة وهو ما يمكن الطواقم الطبية من اتخاذ القرار الطبي السليم، معربة عن فخرها بالشراكة مع الهيئة لإنجاح هذا النظام.

كما تضمن أيضًا إشادة السيد مارتن فورتيس، المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية Expertise France، التي أعرب فيها عن إعجابه الشديد بكل رآه داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، وقال أفخر بالتعاون بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية وتناقل الخبرات لنكون جزء من هذا العمل المذهل، وتطلعنا لبناء شراكة قوية مع الهيئة.

هذا وتجدر الإشارة، أن مجمع الإسماعيلية الطبي صرح طبي يضم 9 مبانِ تخصصية، كما يقدم الخدمة الطبية والعلاجية في مختلف التخصصات من خلال 23 قسما، وتبلغ الطاقة السريرية للمجمع 286 سريرًا داخليًا و64 سريرا رعاية مركزة، ويخدم المجمع مليونًا و150 ألف مواطن.

