تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم على جيش النيجر

أعلن تنظيم داعش في منشور على تطبيق تليغرام، السبت، مسؤوليته عن هجوم على جيش النيجر قال إنه أدى إلى مقتل 30 جنديا، الأربعاء الماضي.

وذكر التنظيم في بيان نقلته وكالة أعماق التابعة له ونشره على قناته على تليغرام أن "الجنود قُتلوا في كمين استهداف قافلة بالقرب من بلدة تيغوي في منطقة تيلابيري غربي البلاد".

وقالت وزارة الدفاع في النيجر إن 30 جنديا قُتلوا جراء الهجوم وأصيب 17، وأضافت أن 30 مهاجما قُتلوا أيضا.

والنيجر واحدة من عدة دول في غرب إفريقيا تخوض معركة في مواجهة تمرد للمتشددين اتسع نطاقه من مالي إلى المنطقة على مدى 12 عاما، مما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين.



وأدت خيبة الأمل المتكررة بسبب فشل السلطات في حماية المدنيين إلى حدوث انقلابات عسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر منذ عام 2020.

وقطعت المجالس العسكرية التي سيطرت على السلطة العلاقات مع حلفاء غربيين يساعدون الجهود العسكرية المحلية، وطردت القوات الفرنسية وغيرها من القوات الأوروبية ولجأت إلى روسيا بدلا من ذلك.

وألغى المجلس العسكري في النيجر في وقت سابق من الأسبوع الماضي بأثر فوري اتفاقا عسكريا يسمح بتواجد عسكريين وموظفين مدنيين من وزارة الدفاع الأميركية على أراضي البلاد.