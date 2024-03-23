أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت بـ سوق العبور للجملة

أسعار الخضار والفاكهة.. شهدت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليومالسبت في سوق العبور للجملة، استقرارهما، بحسب الموقع الرسمي للسوق العبور للجملة بالقاهرة.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضار والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت في سوق العبور للجملة، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:



قائمة بأسعار الخضروات اليوم

سجل سعر كيلو الطماطم من 3.5 إلى 5 جنيهًا .

سجل سعر كيلو بطاطس من 4.5 إلى 12جنيها.

سجل سعر كيلو كوسة من 5الى 7جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو البصل من 9إلي 21جنيهًا .

سجل سعر كيلو جزر بدون عروش

من 3 إلى 4.5 جنيها.

سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 24 جنيها.

سعر كيلو باذنجان بلدي من 4.5 إلى 6.5جنيهًا.

سعر باذنجان رومي من 5 إلى 9 جنيهًا.

سعر كيلو الملوخية من 15إلي 17 جنيهًا.

سعر ورق عنب بناتى من 25 إلى 45 جنيهًا

سعر كيلو فلفل ألوان (اصفر-احمر-برتقالى) من 20 إلى 28 جنيهاً.

سعر القلقاس من 17 إلى 19جنيها.

سعر البطاطا من 4 إلى 10جنيهات.

سعر الثوم من 12 إلى 20جنيها.

سعر اللفت من 2 إلى 4 جنيهات.

سعر البنجر من 2 إلى 4 جنيهات.

سعر فلفل رومى صوب من 12 إلى 18جنيهاً.

سجل سعر كيلو الخيار صوب من 8 إلى 12 جنيهاً.

أسعار الخضار والفاكهة في سوق السيدة زينب بالقاهرة، الإثنين، 18 مارس 2024. - صورة أرشيفية

قائمة بأسعار الفاكهة اليوم

- يتراوح سعر الجريب فروت سعر 4 إلى 7 جنيهات.

- يتراوح سعر البرتقال البلدي من 5.5إلى 7.5 جنيها.

- يتراوح سعر البرتقال السكري من 5.5إلى 7.5جنيها.

- يتراوح سعر البرتقال أبوسرة من 7 إلى 11 جنيها.

- يتراوح سعر اليوسفي من 4 إلى 10جنيهات.

سجل سعر كيلو الموز المغربي من 8 إلى 12 جنيها.

سجل سعر كيلو الموز البلدي من 6إلى 10 جنيهاً.

- يتراوح سعر الليمون الحلو من 7 إلى 11 جنيهات

- يتراوح سعر الليمون بلدي من 13إلى 17 جنيهات

- يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 2 إلى 4 جنيهات

- يبلغ سعر العنب المستورد الأسود والأصفر ب 100 جنيها

- يتراوح سعر التفاح أمريكي إيطالي «كرتونة 20 كيلو» من 60 إلى 80جنيها

- يتراوح سعر البلح الثلاجة من 15 إلى 21 جنيها

- يتراوح سعر الجوافة من 8 إلى 14جنيها

- يتراوح سعر الرمان من 10 إلى 24جنيها.

- يتراوح سعر كيلو فراوله من 8 إلى 14 جنيهاً.

- يتراوح سعر الكيوي من 35 إلى 85 جنيها