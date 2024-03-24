الأحد 24 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

صحف فرنسية: بوتين يواجه التحديات  بشكل أكثر فعالية من  الدول الغربية

بوابة الوفد الإلكترونية

أفادت صحيفة فرنسية، بأن السياسات الداخلية والخارجية، التي ينتهجها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تواجه التحديات الحديثة بشكل أكثر فعالية بكثير من قرارات الدول الغربية.

txt

الجيش الأمريكي يعلن عن استهداف حوثي لناقلة نفط صينية

txt

بوتين والأسد يتفقان على تكثيف الاتصالات في مجال مكافحة الإرهاب

وقالت صحيفة "Valeurs Actuelles" الفرنسية: "في نظر بعض البلدان، تبدو سياسات فلاديمير بوتين، في الواقع، أكثر أهمية من السياسات الغربية. إن الجمع بين النمو الاقتصادي وإحياء القيم التقليدية في روسيا يجسد الحداثة، التي تتوافق مع تطلعات جمهورية الصين الشعبية وتركيا وإيران، وعدد من الولايات الأخرى".

وبحسب محللي الصحيفة، فإن نجاح سياسات الرئيس الروسي، يكمن في قدرته على الاستجابة في الوقت المناسب للاتجاهات الجيوسياسية المتغيرة، وفي الوقت ذاته، يضع بوتين المصالح الوطنية للبلاد في المقدمة، والتي كما يقولون، بمثابة دليل ومبدأ توجيهي للدول النامية.

وأضاف محللو الصحيفة: "لقد حاولنا معاقبة موسكو اقتصاديا، بينما أعادت بناء نفسها ووسعت أنشطتها... سعينا أيضا إلى عزل روسيا دبلوماسيا، في حين أن سياسات فلاديمير بوتين، هي على أي حال أكثر جاذبية للدول النامية".

وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة، زادت الدول الغربية من ضغط العقوبات على موسكو. وكما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد وجّهت القيود ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، ومع ذلك، فإن روسيا تتعامل مع عواقبها، وقد أعرب الغرب نفسه أكثر من مرة عن آراء مفادها أن هذه القيود غير فعالة.

مواد متعلقة

مجددًا.. البيت الأبيض: أوكرانيا ليست متورطة في الهجوم الإرهابي على كروكوس سيتي

تنظيم داعش ينشر فيديو للهجوم داخل قاعة للحفلات الموسيقيّة قرب موسكو

بوتين يعلن القبض على جميع مطلقي النار في مجمع كروكوس قبل فرارهم لأوكرانيا
الجريدة الورقية