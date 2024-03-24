أفادت صحيفة فرنسية، بأن السياسات الداخلية والخارجية، التي ينتهجها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تواجه التحديات الحديثة بشكل أكثر فعالية بكثير من قرارات الدول الغربية.

وقالت صحيفة "Valeurs Actuelles" الفرنسية: "في نظر بعض البلدان، تبدو سياسات فلاديمير بوتين، في الواقع، أكثر أهمية من السياسات الغربية. إن الجمع بين النمو الاقتصادي وإحياء القيم التقليدية في روسيا يجسد الحداثة، التي تتوافق مع تطلعات جمهورية الصين الشعبية وتركيا وإيران، وعدد من الولايات الأخرى".

وبحسب محللي الصحيفة، فإن نجاح سياسات الرئيس الروسي، يكمن في قدرته على الاستجابة في الوقت المناسب للاتجاهات الجيوسياسية المتغيرة، وفي الوقت ذاته، يضع بوتين المصالح الوطنية للبلاد في المقدمة، والتي كما يقولون، بمثابة دليل ومبدأ توجيهي للدول النامية.

وأضاف محللو الصحيفة: "لقد حاولنا معاقبة موسكو اقتصاديا، بينما أعادت بناء نفسها ووسعت أنشطتها... سعينا أيضا إلى عزل روسيا دبلوماسيا، في حين أن سياسات فلاديمير بوتين، هي على أي حال أكثر جاذبية للدول النامية".

وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة، زادت الدول الغربية من ضغط العقوبات على موسكو. وكما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد وجّهت القيود ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، ومع ذلك، فإن روسيا تتعامل مع عواقبها، وقد أعرب الغرب نفسه أكثر من مرة عن آراء مفادها أن هذه القيود غير فعالة.